Ситуация на валютном рынке

Банкир Анна Золотько отмечает, что курсовое движение на ВРУ почти не отразилось на наличном рынке – здесь в течение недели стоимость доллара колебалась в пределах узкого диапазона 39,75 – 39,85 гривны за доллар.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Как и ожидалось, в первые дни мая наблюдалось оживление спроса на валюту со стороны населения, однако оно не было драматическим и не смогло нарушить курсовую стабильность на рынке.

Обратите внимание, что в течение прошлой недели объем интервенций Национального банка составил 508 миллиона долларов, что лишь на 24 миллиона долларов меньше, чем неделей ранее.

Смягчение валютных ограничений

В конце недели НБУ объявил о большом пакете смягчения валютных ограничений. Все они касаются бизнеса и не меняют валютных правил для населения. Вместе с этим, по мнению Золотько, в ближайшие дни на ВРУ следует ожидать роста спроса на иностранную валюту.

Уверена, что регулятор точно рассчитал потенциальные последствия и имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить дополнительный спрос интервенциями. Но волатильность на рынке на этой неделе может возрасти,

– добавляет банкир.

Каким будет курс доллара на этой неделе

Сегодня, 6 мая, на наличном рынке самый низкий курс покупки и продажи доллара в обменниках – 39,33 гривны и 39,85 гривны соответственно.

По моему мнению, течение этой недели стоимость американского доллара в наличном сегменте рынка будет колебаться в пределах диапазона 39,60 – 40,30 гривны за доллар,

– прогнозирует Анна Золотько.