Курс валют в банках
- По состоянию на утро 6 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,40 гривны (без изменений по сравнению с 3 мая), а продажа – 39,85 гривны (-5 копеек).
Интересно Изменение ориентиров: как будет определяться курс в мае
- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,25 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 42,95 гривны (+5 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,72 гривны (-1 копейка), а продажа – 39,85 гривны (+2 копейки).
- Евро покупают по 42,75 гривны (+5 копеек), а продают за 42,90 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 39,33 гривны (-17 копеек), а продают – за 39,87 гривны (-8 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 42,51 гривны (+26 копеек), а продажа – 42,96 гривны (+4 копейки).
Какую цену доллара прогнозируют в ближайшее время
Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что курсы валют в мае могут несколько снизиться.
Перед Пасхой количество операций может вырасти в среднем на 10 – 15%. Таким образом, в первую декаду мая курсы валют незначительно снизятся, а уже после праздников вернутся к апрельским коридорам.