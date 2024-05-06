Курс валют у банках
- Станом на ранок 6 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,40 гривні (без змін проти 3 травня), а продаж – 39,85 гривні (-5 копійок).
Цікаво Зміна орієнтирів: як буде визначатися курс у травні
- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,25 гривні (-5 копійок), а продаж – у середньому за 42,95 гривні (+5 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,72 гривні (-1 копійка), а продаж – 39,85 гривні (+2 копійки).
- Євро купують за 42,75 гривні (+5 копійок), а продають за 42,90 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках
- Обмінники купують долар в середньому за 39,33 гривні (-17 копійок), а продають – за 39,87 гривні (-8 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 42,51 гривні (+26 копійок), а продаж – 42,96 гривні (+4 копійки).
Яку ціну долара прогнозують найближчим часом
Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що курси валют у травні можуть дещо знизитися.
Перед Великоднем кількість операцій може зрости в середньому на 10 – 15%. Таким чином, в першу декаду травня курси валют незначно знизяться, а вже після свят повернуться до квітневих коридорів.