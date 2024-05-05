Як буде відбуватись курсоутворення у травні

Банкір Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом зазначив, що на цьому тижні вперше буде орієнтація на нижчу межу курсу. Зараз цей показник становить 39 гривень за долар.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Зрозуміло, що будь-які зміни курсів на міжбанку миттєво відобразяться й на готівковому ринку. При цьому, як це було з другої половини квітня, курсові коридори для безготівкового і готівкового ринків будуть майже тотожними.

Лєсовий прогнозує, що валютні коливання з 6 по 12 травня будуть такими:

на міжбанку: 39 – 41 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро;

на готівковому ринку: 39 – 41 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.

При цьому, поточні курсові коливання, залежно від місця сягатимуть:

на міжбанку – до 0,2 – 0,3 гривні;

у комбанках – до 0,3 – 0,5 гривень;

в обмінних пунктах – до 0,5 гривень.

Різниця між курсами купівлі та продажу буде незначною. Якщо йдеться про долар, цей показник не перевищить – 1 гривні, євро – 1,3 гривні.

Важливими характеристиками валютного ринку на наступному тижні також будуть:

різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку в середньому становитиме 0,5 – 0,7 гривні;

курсові відхилення протягом тижня в середньому сягнуть 1,5 – 2% від стартового курсу тижня.

Як зміниться валютний ринок у травні

Фінансова підтримка США сприяла тому, що НБУ може впроваджувати глобальну стратегію лібералізації. Відповідно, теперішній режим керованої гнучкості буде слабшати.

Головний меседж валютного ринку у травні, а особливо в післявеликодній період: з 6 по 12 травня – більш розкута поведінка регулятора, що виявиться в частих коливаннях та більшій гнучкості в обсягах валютних інтервенцій зі збереженням загальної формули ринку,

– зауважує Лєсовий

Банкір наголосив що попри стабілізацію, робити поточні прогнози, відносно курсу стане важче. Своєю чергою, тижневі показники будуть очевидними та стабільними.