Зарплата від 50 тисяч: хто з військових може на неї розраховувати

За рік зарплати військових в Україні зросли на 30%. Наразі зарплати у понад 50 тисяч гривень отримують командири бригад ЗСУ.

Зарплати військових

Згідно з даними Міністерства оборони, у березні цього року розмір грошового забезпечення командира бригади Сухопутних військ у 2023 році (з 1 лютого 2023 року) становить 50 173 гривень (без додаткової винагороди).

Цікаво Кандидатів у 8,5 раза більше, ніж вакансій: чи можливо зараз ввійти в ІТ

У той час, як, наприклад, для стрільця воно складало 20 586 гривень без додаткової винагороди.

Від 1 березня 2022 року зарплати військових зросли на 30%. Також зарплата військових складається з двох частин: щомісячне грошове забезпечення (отримують відповідно до своєї посади, звання та вислуги років тощо) та грошова винагорода, яка встановлена за ініціативою президента на період воєнного стану.

Грошова винагорода

100 тисяч гривень продовжують отримувати військові, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення.

продовжують отримувати військові, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. 50 тисяч гривень виплачуються тим, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління.

30 тисяч гривень не отримують військові, які не виконують бойових завдань. Тобто курсанти та строковики військових вишів, офіцери управлінь та штабів, військовослужбовці поза зоною бойових дій отримують лише грошове забезпечення.

Що стосується винагороди у 50 тисяч, то Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання. Це буде окремий перелік категорій.