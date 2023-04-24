Зарплати військових
Згідно з даними Міністерства оборони, у березні цього року розмір грошового забезпечення командира бригади Сухопутних військ у 2023 році (з 1 лютого 2023 року) становить 50 173 гривень (без додаткової винагороди).
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У той час, як, наприклад, для стрільця воно складало 20 586 гривень без додаткової винагороди.
Грошова винагорода
- 100 тисяч гривень продовжують отримувати військові, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення.
- 50 тисяч гривень виплачуються тим, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління.
- 30 тисяч гривень не отримують військові, які не виконують бойових завдань. Тобто курсанти та строковики військових вишів, офіцери управлінь та штабів, військовослужбовці поза зоною бойових дій отримують лише грошове забезпечення.