Знищили техніку і отримали гроші: скільки заплатять військовим
3 вересня 2024, 16:50Читать новость на русском
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби". Тобто військові, які знищили ворожу техніку отримають виплати.
Скільки можуть заплатити
Зарплата військових 2024 року може зрости, якщо в Україні приймуть законопроєкт про виплати за виявлення, знищення або захоплення певного виду техніки.
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Розцінки такі:
- За знищений танк, САУ чи РСЗВ – 370 тисяч гривень;
- За БМД, БТР, БМП, командно-штабну машину, артилерійську систему виплати будуть менші – 100 тисяч гривень;
- За інші бронеавтомобілі чи вантажні автомобілі – 30 тисяч гривень;
- За ЗРК та радіолокаційні системи засобів ППО – 370 тисяч гривень;
- За знищення засобу контрбатарейної боротьби та РЕБ – до 150 тисяч гривень;
- За знищення безпілотників розвідувального та ударного типу та балістичних ракет – 100 тисяч гривень.