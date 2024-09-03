Знищили техніку і отримали гроші: скільки заплатять військовим

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби". Тобто військові, які знищили ворожу техніку отримають виплати.

Скільки можуть заплатити

Зарплата військових 2024 року може зрости, якщо в Україні приймуть законопроєкт про виплати за виявлення, знищення або захоплення певного виду техніки.

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