Скільки можуть заплатити

Зарплата військових 2024 року може зрости, якщо в Україні приймуть законопроєкт про виплати за виявлення, знищення або захоплення певного виду техніки.

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