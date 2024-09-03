Скільки можуть заплатити

Зарплата військових 2024 року може зрости, якщо в Україні приймуть законопроєкт про виплати за виявлення, знищення або захоплення певного виду техніки.

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Розцінки такі:

  • За знищений танк, САУ чи РСЗВ – 370 тисяч гривень;
  • За БМД, БТР, БМП, командно-штабну машину, артилерійську систему виплати будуть менші – 100 тисяч гривень;
  • За інші бронеавтомобілі чи вантажні автомобілі – 30 тисяч гривень;
  • За ЗРК та радіолокаційні системи засобів ППО – 370 тисяч гривень;
  • За знищення засобу контрбатарейної боротьби та РЕБ – до 150 тисяч гривень;
  • За знищення безпілотників розвідувального та ударного типу та балістичних ракет – 100 тисяч гривень.