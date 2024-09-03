Сколько могут заплатить

Зарплата военных в 2024 году может вырасти, если в Украине примут законопроект о выплатах за обнаружение, уничтожение или захват определенного вида техники.

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Расценки следующие: