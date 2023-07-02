50 тисяч гривень: хто з військових отримує таку надбавку

Зарплата військових складається з грошового забезпечення, яке залежить від звання особи та доплат, які можуть бути у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень. Сума залежить від кількох чинників.

Хто отримує доплату 50 тисяч гривень

Така доплата розрахована на тих, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання.

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Юристка ГО "Юридична сотня" Алла Бєлошенко, розповіла, що у випадку цих виплат йдеться про другу лінію.

50 тисяч буде нараховано тим, хто виконує бойове завдання у складі органу військового управління або інших штабів. За умови, що воєнні дії ведуться на відстані від лінії виконання бойових завдань військовою частиною першого ешелону. Щоб мати уточнення, треба очікувати наказу Головнокомандувача ЗСУ. Адже перелік штабів затверджується саме Головнокомандувачем або начальником Генштабу ЗСУ. Йдеться про так звану другу лінію,

– зауважує правниця.

Для того, щоб службовцю нарахували доплату, повинний бути відповідний указ командира за місяць у якому має бути зазначено суму виплат за період виконання бойових завдань.

У довідці про призначення нарахування виплати має бути вказано:

номер за порядком;

військове знання воїна;

прізвище, ім’я та по батькові;

період участі у бойових діях.

Хто отримує доплати 30 та 100 тисяч

Окрім 50 тисяч гривень, військові залежно від своїх функцій можуть отримувати:

100 тисяч гривень – військові, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення.

– військові, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. 30 тисяч гривень – військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковики та курсантів військових вишів, офіцери управлінь і штабів.

Наведемо кілька прикладів, як грошове забезпечення та доплати сумуються. Тож, зарплата з урахуванням грошової винагороди у 100 тисяч гривень:

Командир бригади – 150 173 гривень.

Командир батальйону – 136 481 гривню на місяць.

Командир роти – 131 224 гривень.

Командир взводу – 128 229 гривень.

Головний сержант роти – 126 094 гривень.

Рекрут – 120 130 гривень.

Зарплата з урахуванням винагороди у 30 тисяч гривень: