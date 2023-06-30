Нагадуємо, що нещодавно Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про доплати та відпустки військовим.

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Про що йдеться у законопроєктів

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, з першого читання у законопроєкті збереглися норми щодо щомісячної винагороди у 30 – 100 тисяч гривень. Відтак ці доплати виплачуватимуться на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ, тобто як зараз.

Крім того, строковикам залишили додаткові 6 000 гривень щомісяця, а курсантам – 2 350 гривень.

Водночас порівняно з першим читанням змінилося:

Поранені, які визнані непридатними до військової служби, а також ті, які зараховані у розпорядження відповідних командирів отримуватимуть виплати 2 місяці за останньою займаною посадою. Згодом, з 3 місяця до закінчення розпорядження вони отримуватимуть додаткові 20 100 гривень.

Померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень.

Тим, хто тяжко поранений на лікуванні, полонений та зниклий безвісти передбачається щомісячна винагорода у 100 тисяч гривень.

Підняли також мінімальний поріг для інструкторів – до 15 тисяч гривень.

Окремо про відпустки військовим

Збільшили кількість днів у відпустці до 30 днів щорічно. Крім того, додатково 10 днів за сімейними обставинами. Для курсантів: до 10 днів зимової відпустки та до 20 днів літньої.

Безперервна відпустка на лікування – не більше 4 місяців.

Заборонили допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців, які були призваних на військову службу за призовом під час мобілізації й не пройшли курсу базового військового вишколу.

Мінімальний термін проходження базового військового вишколу – не менше одного місяця.

Виплати у 30 тисяч: чому скасували

Ще з 1 лютого 2023 року в Україні змінили порядок винагород військовим. Насамперед йшлося про 30 тисяч доплати, яку скасували для усіх військовослужбовців, які перебували поза зоною бойових дій. Це торкнулося й співробітників системи МВС, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.

Зверніть увагу, бойові виплати у 100 тисяч гривень залишили усім, хто виконує завдання на передовій, сім'ям полонених та зниклих безвісти. А 30 тисяч почали отримувати лише ті, хто працював безпосередньо на фронті.

Однак таке рішення обурило населення і вже 10 квітня Верховна рада ухвалила законопроєкт з поправкою, який передбачав повернення доплат усім військовим. Відповідно до законопроєкту надбавка у 30 тисяч поверталася захисникам шляхом економії. А саме шляхом скорочення зарплат держслужбовцям та менеджменту держпідприємств до 10 мінімальних зарплат.

Через це 11 квітня в парламенті зареєстрували проєкт постанови про скасування рішення Верховної ради.