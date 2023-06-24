Додаткова винагорода у 30 тисяч

В Україні таку суму отримуватимуть військові, які виконують завдання у складі угруповань військ чи резерву головнокомандувача ЗСУ. Крім того, це стосуватиметься тих, хто:

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  • перебуває у складі пунктів управління Генштабу,
  • здійснює управління угрупованнями військ, які діють,
  • здійснює завдання з протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури або завдання із забезпечення підрозділів у районах ведення бойових дій згідно з логістичними розпорядженнями.

До слова, винагороду у 30 тисяч гривень до 1 лютого 2023 року отримували всі військовослужбовці. Згодом її скасували.

Як пояснили в Міноборони, кошти не отримуватимуть всі, хто не служить у складі угруповань Сил оборони або резерву головнокомандувача. А також ті, хто перебуває за межами районів ведення бойових дій й не виконує бойових завдань.

Хто отримує 50 та 100 тисяч гривень доплат

Надбавку у 50 тисяч гривень отримають військові, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління. Йдеться також і про тих, які управляють підрозділами першого ешелону оборони або наступу на лінії зіткнення.

Водночас виплату у 100 тисяч гривень й надалі отримуватимуть ті, хто безпосередньо бере участь у бойових діях на передовій. Це стосується:

  • Військових, які виконують завдання з вогневого ураження повітряних і морських цілей противника в районах ведення бойових дій.
  • Льотчиків, що здійснюють польоти в районах ведення воєнних дій.
  • Військових, які перебувають у складі підрозділу ракетних військ та артилерії в районах ведення бойових дій.
  • Моряків, які виконують завдання на кораблях, катерах, суднах поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування та місць тимчасового базування.
  • Медичного персоналу медичних частин і підрозділів у районах ведення воєнних дій.
  • Також, це стосується родичів захисників, які є заручниками, безвісти відсутніми, за час перебування в полоні чи безвісної відсутності.
  • Сума виплачується й у разі, коли військовослужбовець отримав поранення на службі.