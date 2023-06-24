Додаткова винагорода у 30 тисяч
В Україні таку суму отримуватимуть військові, які виконують завдання у складі угруповань військ чи резерву головнокомандувача ЗСУ. Крім того, це стосуватиметься тих, хто:
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- перебуває у складі пунктів управління Генштабу,
- здійснює управління угрупованнями військ, які діють,
- здійснює завдання з протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури або завдання із забезпечення підрозділів у районах ведення бойових дій згідно з логістичними розпорядженнями.
До слова, винагороду у 30 тисяч гривень до 1 лютого 2023 року отримували всі військовослужбовці. Згодом її скасували.
Як пояснили в Міноборони, кошти не отримуватимуть всі, хто не служить у складі угруповань Сил оборони або резерву головнокомандувача. А також ті, хто перебуває за межами районів ведення бойових дій й не виконує бойових завдань.
Хто отримує 50 та 100 тисяч гривень доплат
Надбавку у 50 тисяч гривень отримають військові, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління. Йдеться також і про тих, які управляють підрозділами першого ешелону оборони або наступу на лінії зіткнення.
Водночас виплату у 100 тисяч гривень й надалі отримуватимуть ті, хто безпосередньо бере участь у бойових діях на передовій. Це стосується:
- Військових, які виконують завдання з вогневого ураження повітряних і морських цілей противника в районах ведення бойових дій.
- Льотчиків, що здійснюють польоти в районах ведення воєнних дій.
- Військових, які перебувають у складі підрозділу ракетних військ та артилерії в районах ведення бойових дій.
- Моряків, які виконують завдання на кораблях, катерах, суднах поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування та місць тимчасового базування.
- Медичного персоналу медичних частин і підрозділів у районах ведення воєнних дій.
- Також, це стосується родичів захисників, які є заручниками, безвісти відсутніми, за час перебування в полоні чи безвісної відсутності.
- Сума виплачується й у разі, коли військовослужбовець отримав поранення на службі.