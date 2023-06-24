Дополнительное вознаграждение в 30 тысяч

В Украине такую сумму будут получать военные, выполняющие задачи в составе группировок войск или резерва главнокомандующего ВСУ. Кроме того, это касается тех, кто:

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находится в составе пунктов управления Генштаба,

осуществляет управление действующими группировками войск,

осуществляет задачи по противовоздушному прикрытию и наземной обороны объектов критической инфраструктуры или задачи по обеспечению подразделений в районах ведения боевых действий в соответствии с логистическими распоряжениями.

Обратите внимание, что даже если защитник находится не в зоне боевых действий, но выполняет боевое задание, он имеет право получить выплату.

К слову, вознаграждение в 30 тысяч гривен до 1 февраля 2023 получали все военнослужащие. Впоследствии ее упразднили.

Как пояснили в Минобороны, средства не будут получать все, кто не служит в составе группировок Сил обороны или резерва главнокомандующего. А также те, кто находится за пределами районов ведения боевых действий и не выполняет боевые задачи.

Кто получает 50 и 100 тысяч гривен доплат

Прибавку в 50 тысяч гривен получат военные, выполняющие боевые задания в составе органов военного управления. Речь идет также и о тех, кто управляет подразделениями первого эшелона обороны или наступления на линии столкновения.

Заметьте, что перечень этих органов утверждает главнокомандующий или начальник Генштаба.

В то же время выплату в 100 тысяч гривен и дальше будут получать те, кто непосредственно участвует в боевых действиях на передовой. Это касается:

Военных, выполняющих задачи по огневому поражению воздушных и морских целей противника в районах ведения боевых действий.

Летчики, совершающие полеты в районах ведения военных действий.

Военных, состоящих в составе подразделения ракетных войск и артиллерии в районах ведения боевых действий.

Моряков, выполняющих задачи на кораблях, катерах, судах вне внутренних акваторий портов, пунктов базирования и мест временного базирования.

Медицинский персонал медицинских частей и подразделений в районах ведения военных действий.

Важно, что 100 тысяч гривен присваивается и родственникам погибшего военнослужащего, родственникам захваченных в плен, но не сдавшихся добровольно.