Дополнительное вознаграждение в 30 тысяч
В Украине такую сумму будут получать военные, выполняющие задачи в составе группировок войск или резерва главнокомандующего ВСУ. Кроме того, это касается тех, кто:
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- находится в составе пунктов управления Генштаба,
- осуществляет управление действующими группировками войск,
- осуществляет задачи по противовоздушному прикрытию и наземной обороны объектов критической инфраструктуры или задачи по обеспечению подразделений в районах ведения боевых действий в соответствии с логистическими распоряжениями.
К слову, вознаграждение в 30 тысяч гривен до 1 февраля 2023 получали все военнослужащие. Впоследствии ее упразднили.
Как пояснили в Минобороны, средства не будут получать все, кто не служит в составе группировок Сил обороны или резерва главнокомандующего. А также те, кто находится за пределами районов ведения боевых действий и не выполняет боевые задачи.
Кто получает 50 и 100 тысяч гривен доплат
Прибавку в 50 тысяч гривен получат военные, выполняющие боевые задания в составе органов военного управления. Речь идет также и о тех, кто управляет подразделениями первого эшелона обороны или наступления на линии столкновения.
В то же время выплату в 100 тысяч гривен и дальше будут получать те, кто непосредственно участвует в боевых действиях на передовой. Это касается:
- Военных, выполняющих задачи по огневому поражению воздушных и морских целей противника в районах ведения боевых действий.
- Летчики, совершающие полеты в районах ведения военных действий.
- Военных, состоящих в составе подразделения ракетных войск и артиллерии в районах ведения боевых действий.
- Моряков, выполняющих задачи на кораблях, катерах, судах вне внутренних акваторий портов, пунктов базирования и мест временного базирования.
- Медицинский персонал медицинских частей и подразделений в районах ведения военных действий.
- Также это касается родственников защитников, являющихся заложниками, без вести отсутствующих, за время пребывания в плену или безвестного отсутствия.
- Сумма выплачивается и в том случае, когда военнослужащий получил ранение на службе.