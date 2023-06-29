Кому доплачуватимуть по 30 тисяч гривень
Як повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі уряд нарешті прийняв правки щодо законопроєкту про доплати військовим.
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- Відтак військовослужбовцям щомісячно виплачуватимуться додаткова винагорода у 30 – 100 тисяч гривень. Йдеться про те, що доплати виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ, тобто як зараз.
- Строковикам залишили доплати у розмірі 6 тисяч гривень, а курсантам – 2 350 гривень на місяць.
- Для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів – додаткова виплата 20 100 гривень за порядком КМУ.
- Померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень.
- Тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти – 100 тисяч гривень щомісяця.
- Мінімальний поріг доплати для інструкторів – 15 тисяч гривень.
Що ще передбачає проєкт
Окремо в законі розглянули тривалість відпусток військовим, які збільшили з 10 до 30 днів щороку.
- Для військових вона склала 30 днів щороку, плюс до 10 днів за сімейними обставинами. Для курсантів: до 10 днів зимової відпустки та до 20 днів літньої відпустки.
- До участі у веденні бойових дій не допускаються військовослужбовців з-поміж призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базового військового вишколу. Мінімальний термін підготовки – не менше 1 місяця.
- Безперервна відпустка на лікування – не більше 4 місяців.