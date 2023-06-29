Кому будут доплачивать по 30 тысяч гривен

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале, правительство наконец-то приняло правки относительно законопроекта о доплатах военным.

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Следовательно, военнослужащим будет ежемесячно выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере 30–100 тысяч гривен. Речь идет о том, что доплаты выплачивается на условиях, в размерах и порядке, установленных КМУ, то есть как сейчас.

Обратите внимание! Тем, кто не находится в зоне боевых действий, не предусматриваются дополнительные выплаты.

Срочникам оставили доплаты в размере 6 тысяч гривен, а курсантам – 2 350 гривен в месяц.

Для раненых, признанных непригодными к военной службе и зачисленных в распоряжение соответствующих командиров – дополнительная выплата 20 100 гривен по порядку КМУ.

Умершим в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч гривен.

Тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести – 100 тысяч гривен ежемесячно.

Минимальный порог доплаты для инструкторов – 15 тысяч гривен.

Напоминаем, с 1 февраля 2023 года для всех военнослужащих отменили надбавки в размере 30 тысяч гривен. Согласно решению, защитникам, находящимся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочникам и курсантам военных вузов, а также офицерам управлений и штабов прекратили выплачивать эти средства.

Что еще предполагает проект

Отдельно в законе была рассмотрена продолжительность отпусков военным, которые увеличили с 10 до 30 дней ежегодно.