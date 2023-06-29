Кому будут доплачивать по 30 тысяч гривен

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале, правительство наконец-то приняло правки относительно законопроекта о доплатах военным.

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  • Следовательно, военнослужащим будет ежемесячно выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере 30–100 тысяч гривен. Речь идет о том, что доплаты выплачивается на условиях, в размерах и порядке, установленных КМУ, то есть как сейчас.
  • Срочникам оставили доплаты в размере 6 тысяч гривен, а курсантам – 2 350 гривен в месяц.
  • Для раненых, признанных непригодными к военной службе и зачисленных в распоряжение соответствующих командиров – дополнительная выплата 20 100 гривен по порядку КМУ.
  • Умершим в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч гривен.
  • Тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести – 100 тысяч гривен ежемесячно.
  • Минимальный порог доплаты для инструкторов – 15 тысяч гривен.

Что еще предполагает проект

Отдельно в законе была рассмотрена продолжительность отпусков военным, которые увеличили с 10 до 30 дней ежегодно.

  • Для военных продолжительность отпуска составила 30 дней каждый год, плюс до 10 дней по семейным обстоятельствам. Для курсантов: до 10 дней зимнего отпуска и до 20 дней летнего отпуска.
  • К участию в ведении боевых действий не допускаются военнослужащие из призванных на военную службу во время мобилизации, которые не прошли курс базовой военной выучки. Минимальный срок подготовки – не менее 1 месяца.
  • Непрерывный отпуск на лечение – не более 4 месяцев.