Зарплата військових у 2024 році: чи збільшилися виплати

Розмір грошового забезпечення українського військового залежить від низки параметрів, зокрема посади та військового звання. Крім того, складова частина їхнього доходу – винагорода, правила нарахування якої були переглянуті у 2023 році.

Чи зміняться розміри виплат для військових

Як повідомив BBC заступник міністра оборони України Юрій Джигир, у 2024 році на виплати військовослужбовцям виділять 751,3 мільярда гривень.

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Отже, доплати в розмірі 30 та 100 тисяч гривень збережуться. А всі розміри грошового забезпечення для військовослужбовців залишаться на рівні 2023 року.

Скільки грошей уряд виділив на армію Як Як повідомляють у Кабміні, на пріоритетний сектор оборони та безпеки виділено 1 трильйон 692 мільярди гривень. Ця сума становить 22,1% ВВП країни. Крім того, на підтримку ветеранів спрямовано порівняно з минулим роком удвічі більше – майже 15 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що виплати військовослужбовців на період дії воєнного стану складаються з двох частин: щомісячне грошове забезпечення та додаткова винагорода, а це надбавки у розмірі 30, 50 і 100 тисяч гривень.

Яке грошове забезпечення військових у 2024 році

Водночас грошове забезпечення поділяють ще на дві частини. Ідеться про основне грошове забезпечення – воно охоплює посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавку за вислугу років – та додаткове грошове забезпечення – надбавки за особливості проходження служби.

Згідно з постановою Кабміну, грошове забезпечення військових у 2024 році становитиме:

для курсантів військових училищ – 2350 гривень,

для солдатів строкової служби – по 6000 гривень,

мобілізовані, які перебувають на фронті, але не залучені безпосередньо до боїв, – 30 000 гривень,

захисники, що виконують спеціальні завдання вздовж лінії бойового зіткнення з ворогом, – 50 000 гривень,

військовослужбовці, які виконують завдання на передній лінії фронту і беруть безпосередню участь у боях, – 100 000 гривень,

ті захисники, які перебувають на лікуванні чи реабілітації через отримане поранення під час служби, або ж ті, що потрапили в полон, – по 100 000 гривень.

Який розмір грошового забезпечення військових за посадами

Офіцерський склад Сухопутних військ ЗСУ отримуватиме у 2024 році такі суми:

командир взводу – 28 229 гривень,

– 28 229 гривень, командир батальйону – 36 481 гривню,

– 36 481 гривню, командир бригади / командир полку ССО – 50 173 гривень.

Особи рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом (Сухопутні війська ЗСУ):

стрілець – 20 586 гривень,

– 20 586 гривень, навідник-оператор – 22 268 гривень,

– 22 268 гривень, командир танка – 24 862 гривень,

– 24 862 гривень, головний сержант роти – 26 094 гривні.

Розміри грошового забезпечення військових у 2024 році / Скриншот інфографіки Міноборони