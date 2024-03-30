Чи зміняться розміри виплат для військових
Як повідомив BBC заступник міністра оборони України Юрій Джигир, у 2024 році на виплати військовослужбовцям виділять 751,3 мільярда гривень.
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Отже, доплати в розмірі 30 та 100 тисяч гривень збережуться. А всі розміри грошового забезпечення для військовослужбовців залишаться на рівні 2023 року.
Скільки грошей уряд виділив на арміюЯк повідомляють у Кабміні, на пріоритетний сектор оборони та безпеки виділено 1 трильйон 692 мільярди гривень. Ця сума становить 22,1% ВВП країни. Крім того, на підтримку ветеранів спрямовано порівняно з минулим роком удвічі більше – майже 15 мільярдів гривень.
Нагадаємо, що виплати військовослужбовців на період дії воєнного стану складаються з двох частин: щомісячне грошове забезпечення та додаткова винагорода, а це надбавки у розмірі 30, 50 і 100 тисяч гривень.
Яке грошове забезпечення військових у 2024 році
Згідно з постановою Кабміну, грошове забезпечення військових у 2024 році становитиме:
- для курсантів військових училищ – 2350 гривень,
- для солдатів строкової служби – по 6000 гривень,
- мобілізовані, які перебувають на фронті, але не залучені безпосередньо до боїв, – 30 000 гривень,
- захисники, що виконують спеціальні завдання вздовж лінії бойового зіткнення з ворогом, – 50 000 гривень,
- військовослужбовці, які виконують завдання на передній лінії фронту і беруть безпосередню участь у боях, – 100 000 гривень,
- ті захисники, які перебувають на лікуванні чи реабілітації через отримане поранення під час служби, або ж ті, що потрапили в полон, – по 100 000 гривень.
Який розмір грошового забезпечення військових за посадами
Офіцерський склад Сухопутних військ ЗСУ отримуватиме у 2024 році такі суми:
- командир взводу – 28 229 гривень,
- командир батальйону – 36 481 гривню,
- командир бригади / командир полку ССО – 50 173 гривень.
Особи рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом (Сухопутні війська ЗСУ):
- стрілець – 20 586 гривень,
- навідник-оператор – 22 268 гривень,
- командир танка – 24 862 гривень,
- головний сержант роти – 26 094 гривні.
Розміри грошового забезпечення військових у 2024 році / Скриншот інфографіки Міноборони