Декларації нардепів 2023: звідки мільйони у дружини Бойко

У публічному просторі з'явились декларації депутатів за минулий рік. У більшості, хні доходи, починаючи з 2022 зросла.

Хто з депутатів отримує найбільше

Торік найбільші зарплати були у представників фракції "Слуга народу". Зокрема, нардеп Руслан Стефанчук за рік отримав 949 тисяч гривень, а його колега Олександр Мережко – 843 тисяч гривень.

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Потрібно розуміти, що зарплата це не єдиний шлях набуття статків для нардепів. Декларації більшості урядовців вимірюються мільйонами.

Хто з депутатів найбільше задекларував торік:

227,9 мільйона гривень задекларував представник фракції "Довіра" Борис Приходько;

123,5 мільйони гривень – "Слуги народу" – Ірина Кормишкіна;

9,8 мільйона гривень – "Голос" – Ярослав Рущишин.

Урядовець і колишній соратник Медведчука – Юрій Бойко задекларував 54 мільйони гривень.За словами його дружини, 28 мільйонів гривень, це подарунок від сина.

Як змінились зарплати депутатів

Торік 298 депутатів отримали більше ніж у 2022 році. Водночас у 89 нардепів доходи зменшились.

В середньому зарплати урядовців за 2023 рік зросли на майже 36%. Загальний дохід депутатів торік сягнув 7 мільярдів гривень. Між партіями ці надходження розподілились у такому співвідношенні:

42,89% – депутати "Європейської Солідарності";

18,74% – "Слуги Народу";

12,74% – "За майбутнє";

6,53% – "Довіра";

5,22% – позафракційні депутати.

Останні 13,88% розподілилися між учасниками інших фракцій.

Середня річна зарплата депутатів торік склала 638 тисяч гривень.