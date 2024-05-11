Декларації нардепів 2023: звідки мільйони у дружини Бойко
Джерело:YouControl
У публічному просторі з'явились декларації депутатів за минулий рік. У більшості, хні доходи, починаючи з 2022 зросла.
Хто з депутатів отримує найбільше
Торік найбільші зарплати були у представників фракції "Слуга народу". Зокрема, нардеп Руслан Стефанчук за рік отримав 949 тисяч гривень, а його колега Олександр Мережко – 843 тисяч гривень.
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Потрібно розуміти, що зарплата це не єдиний шлях набуття статків для нардепів. Декларації більшості урядовців вимірюються мільйонами.
Хто з депутатів найбільше задекларував торік:
- 227,9 мільйона гривень задекларував представник фракції "Довіра" Борис Приходько;
- 123,5 мільйони гривень – "Слуги народу" – Ірина Кормишкіна;
- 9,8 мільйона гривень – "Голос" – Ярослав Рущишин.
Урядовець і колишній соратник Медведчука – Юрій Бойко задекларував 54 мільйони гривень.За словами його дружини, 28 мільйонів гривень, це подарунок від сина.
Як змінились зарплати депутатів
Торік 298 депутатів отримали більше ніж у 2022 році. Водночас у 89 нардепів доходи зменшились.
В середньому зарплати урядовців за 2023 рік зросли на майже 36%. Загальний дохід депутатів торік сягнув 7 мільярдів гривень. Між партіями ці надходження розподілились у такому співвідношенні:
- 42,89% – депутати "Європейської Солідарності";
- 18,74% – "Слуги Народу";
- 12,74% – "За майбутнє";
- 6,53% – "Довіра";
- 5,22% – позафракційні депутати.
Останні 13,88% розподілилися між учасниками інших фракцій.Зауважте! Середня річна зарплата депутатів торік склала 638 тисяч гривень.