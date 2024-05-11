Кто из депутатов получает больше всего
В прошлом году самые большие зарплаты были у представителей фракции "Слуга народа". В частности, нардеп Руслан Стефанчук за год получил 949 тысяч гривен, а его коллега Александр Мережко – 843 тысяч гривен.
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Нужно понимать, что зарплата это не единственный путь приобретения состояния для нардепов. Декларации большинства чиновников измеряются миллионами.
Кто из депутатов больше всего задекларировал в прошлом году:
- 227,9 миллиона гривен задекларировал представитель фракции "Доверие" Борис Приходько;
- 123,5 миллиона гривен – "Слуги народа" – Ирина Кормышкина;
- 9,8 миллиона гривен – "Голос" – Ярослав Рущишин.
Чиновник и бывший соратник Медведчука – Юрий Бойко задекларировал 54 миллиона гривен по словам его жены, 28 миллионов гривен, это подарок от сына.
Как изменились зарплаты депутатов
В прошлом году 298 депутатов получили больше чем в 2022 году. В то же время у 89 нардепов доходы уменьшились.
Зарплаты чиновников за 2023 год в среднем выросли почти на 36%. Общий доход депутатов в прошлом году достиг 7 миллиардов гривен. Между партиями эти поступления распределились в таком соотношении:
- 42,89% – депутаты "Европейской Солидарности";
- 18,74% – "Слуги народа";
- 12,74% – "За будущее";
- 6,53% – "Доверие";
- 5,22% – внефракционные депутаты.
Еще 13,88% распределились между участниками других фракций.