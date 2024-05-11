Кто из депутатов получает больше всего

В прошлом году самые большие зарплаты были у представителей фракции "Слуга народа". В частности, нардеп Руслан Стефанчук за год получил 949 тысяч гривен, а его коллега Александр Мережко – 843 тысяч гривен.

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Нужно понимать, что зарплата это не единственный путь приобретения состояния для нардепов. Декларации большинства чиновников измеряются миллионами.

Кто из депутатов больше всего задекларировал в прошлом году:

227,9 миллиона гривен задекларировал представитель фракции "Доверие" Борис Приходько;

123,5 миллиона гривен – "Слуги народа" – Ирина Кормышкина;

9,8 миллиона гривен – "Голос" – Ярослав Рущишин.

Чиновник и бывший соратник Медведчука – Юрий Бойко задекларировал 54 миллиона гривен по словам его жены, 28 миллионов гривен, это подарок от сына.

Как изменились зарплаты депутатов

В прошлом году 298 депутатов получили больше чем в 2022 году. В то же время у 89 нардепов доходы уменьшились.

Зарплаты чиновников за 2023 год в среднем выросли почти на 36%. Общий доход депутатов в прошлом году достиг 7 миллиардов гривен. Между партиями эти поступления распределились в таком соотношении:

42,89% – депутаты "Европейской Солидарности";

18,74% – "Слуги народа";

12,74% – "За будущее";

6,53% – "Доверие";

5,22% – внефракционные депутаты.

Еще 13,88% распределились между участниками других фракций.

Заметьте! Средняя годовая зарплата депутатов в прошлом году составила 638 тысяч гривен.