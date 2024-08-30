Чи зростуть зарплати вчителів у новому навчальному році
Вчителі очікують підвищення заробітної плати в новому навчальному році. Міністерство освіти розглядає кілька варіантів збільшення виплат педагогам.
Чи підвищать зарплати вчителям
Перспективи підвищення заробітної плати залишаються поки що невизначеними. Це зумовлено тим, що 70% державного бюджету наразі витрачається на оборону. Відповідно, це суттєво ускладнює можливість збільшення зарплат у сфері освіти, пояснює Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.
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Втім, згідно з останніми повідомленнями, Міносвіти розробило нову концепцію підвищення заробітної плати: планується збільшення окладів до рівня трьох мінімальних заробітних плат. Однак ці зміни можуть бути не раніше 2025 року і лише за умови збільшення освітньої субвенції. Тому у цьому освітньому році педагоги залишаться без підвищень.
Наразі заробітна плата вчителів виглядає наступним чином:
- 5 699 гривень – отримує молодий вчитель без стажу;
- до 12 906 гривень – отримує вчитель першої категорії;
- близько 13 759 гривень – отримує вчитель вищої категорії;
- 16 102 гривні – отримує директор школи.