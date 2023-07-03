Доплати у 100 тисяч гривень: хто з військових може на них розраховувати у липні

У липні на військових чекає виплата грошового забезпечення з доплатами у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень. Щоб отримати найбільшу із них, мають бути виконані певні умови.

Хто отримає доплату 100 тисяч гривень у липні

Доплату у розмірі 100 тисяч гривень отримують захисники, які беруть безпосередню участь у бойових діях та виконують бойові завдання. Проте райони ведення воєнних дій визначаються відповідними рішеннями головнокомандувача ЗСУ.

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Такі доплати можуть отримати:

льотчиків, які здійснюють польоти в районах ведення воєнних дій;

військових у складі підрозділу ракетних військ та артилерії в районах ведення бойових дій;

військових, які виконують завдання з вогневого ураження повітряних і морських цілей противника в районах ведення бойових дій;

моряків, які виконують завдання на кораблях, катерах, суднах поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування та місць тимчасового базування;

медичний персонал медичних частин і підрозділів у районах ведення воєнних дій.

Таку суму також виплачують для військових, які на службі отримали поранення.

До слова, на одноразову виплату цієї суми можуть розраховувати родичі загиблих військових за місяць, у якому ті загинули. Також її виплачують родичам захоплених у полон (крім тих, які здалися добровільно) або які є заручниками, безвісти зниклими, за час перебування в полоні.

Які ще доплати існують

Інші військові можуть отримувати доплати у розмірі 30 або 50 тисяч щомісячно. Вони розподіляються наступним чином:

30 тисяч гривень – військовослужбовці, які виконують бойові завдання згідно з наказами не лише у зоні бойових дій. Ця винагорода виплачується залежно від завдань, які вони виконують.

– військовослужбовці, які виконують бойові завдання згідно з наказами не лише у зоні бойових дій. Ця винагорода виплачується залежно від завдань, які вони виконують. 50 тисяч гривень – ті, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання.

Хто взагалі не має права на доплати

Нині на доплати у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень можуть не розраховувати наступні категорії: