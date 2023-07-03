Доплати у 100 тисяч гривень: хто з військових може на них розраховувати у липні
У липні на військових чекає виплата грошового забезпечення з доплатами у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень. Щоб отримати найбільшу із них, мають бути виконані певні умови.
Хто отримає доплату 100 тисяч гривень у липні
Доплату у розмірі 100 тисяч гривень отримують захисники, які беруть безпосередню участь у бойових діях та виконують бойові завдання. Проте райони ведення воєнних дій визначаються відповідними рішеннями головнокомандувача ЗСУ.
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Такі доплати можуть отримати:
- льотчиків, які здійснюють польоти в районах ведення воєнних дій;
- військових у складі підрозділу ракетних військ та артилерії в районах ведення бойових дій;
- військових, які виконують завдання з вогневого ураження повітряних і морських цілей противника в районах ведення бойових дій;
- моряків, які виконують завдання на кораблях, катерах, суднах поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування та місць тимчасового базування;
- медичний персонал медичних частин і підрозділів у районах ведення воєнних дій.
До слова, на одноразову виплату цієї суми можуть розраховувати родичі загиблих військових за місяць, у якому ті загинули. Також її виплачують родичам захоплених у полон (крім тих, які здалися добровільно) або які є заручниками, безвісти зниклими, за час перебування в полоні.
Які ще доплати існують
Інші військові можуть отримувати доплати у розмірі 30 або 50 тисяч щомісячно. Вони розподіляються наступним чином:
- 30 тисяч гривень – військовослужбовці, які виконують бойові завдання згідно з наказами не лише у зоні бойових дій. Ця винагорода виплачується залежно від завдань, які вони виконують.
- 50 тисяч гривень – ті, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання.
Хто взагалі не має права на доплати
Нині на доплати у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень можуть не розраховувати наступні категорії:
- військові, які навчаються за кордоном;
- курсанти, які навчаються в Україні, але не залучені до виконання бойового завдання чи розпорядження;
- військовослужбовці, які несуть службу не в зоні бойових дій та не мають наказу про бойове завдання;
- ІТ-війська.