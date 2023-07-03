Доплаты в 100 тысяч гривен: кто из военных может на них рассчитывать в июле

В июле военных ждет выплата денежного довольствия с доплатами в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен. Чтобы получить наибольшую из них, должны быть выполнены определенные условия.

Кто получит доплату 100 тысяч гривен в июле

Доплату в размере 100 тысяч гривен получают защитники, которые непосредственно участвуют в боевых действиях и выполняют боевые задания. Однако районы ведения военных действий определяются соответствующими решениями главнокомандующего ВСУ.

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Такие доплаты могут получить:

летчики, совершающие полеты в районах ведения военных действий;

военные в составе подразделения ракетных войск и артиллерии в районах ведения боевых действий;

военные, выполняющие задачи по огневому поражению воздушных и морских целей противника в районах ведения боевых действий;

моряки, выполняющие задачи на кораблях, катерах, судах вне внутренних акваторий портов, пунктов базирования и мест временного базирования;

медицинский персонал медицинских частей и подразделений в районах военных действий.

Такую сумму также выплачивают для военных, которые на службе получили ранения.

К слову, на единовременную выплату этой суммы могут рассчитывать родственники погибших военных за месяц, в котором те погибли. Также ее выплачивают родственникам захваченных в плен (кроме сдавшихся добровольно) или являющихся заложниками, без вести пропавшими, за время пребывания в плену.

Какие еще доплаты существуют

Остальные военные могут получать доплаты в размере 30 или 50 тысяч ежемесячно. Они распределяются следующим образом:

30 тысяч гривен – военнослужащие, выполняющие боевые задания согласно приказам не только в зоне боевых действий. Это вознаграждение выплачивается в зависимости от выполняемых ими задач.

– военнослужащие, выполняющие боевые задания согласно приказам не только в зоне боевых действий. Это вознаграждение выплачивается в зависимости от выполняемых ими задач. 50 тысяч гривен – те, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание.

Кто вообще не имеет права на доплаты

В настоящее время на доплаты в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен могут не рассчитывать следующие категории: