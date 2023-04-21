Зарплати військових: хто отримує найбільше й від чого вона залежить

Заплата військового залежить від багатьох факторів, як от посада чи військове звання. Також деякі категорії все ще можуть розраховувати на доплати у 30 та 100 тисяч, однак найвищі зарплати у командирів бригад.

Від чого залежить зарплата військового

Зарплата військового складається з двох частин – основні виплати та додаткові. Також на щомісячну винагороду у 30 та 100 тисяч можуть розраховувати ті, хто перебуває у зоні активних бойових дій та на передовій.

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Основна частина виплати військового залежить від:

посади,

кваліфікації,

військового звання,

терміну служби, умов та інтенсивність.

Додаткова виплата – це кошти, які нараховують за звання (наукове, спортивне чи почесне), науковий ступінь, режим секретності чи особливості проходження служби.

Міноборони у лютому підвищило мінімальну суму грошового забезпечення до 17 тисяч гривень для поліцейських та надзвичайників, та до 20 тисяч гривень для солдатів-контрактників.

30 та 100 тисяч

Щомісячну винагороду у 30 тисяч наразі не отримують військові, які не виконують бойових завдань. Тобто курсанти та строковики військових вишів, офіцери управлінь та штабів, військовослужбовці поза зоною бойових дій отримують лише грошове забезпечення.

наразі не отримують військові, які не виконують бойових завдань. Тобто курсанти та строковики військових вишів, офіцери управлінь та штабів, військовослужбовці поза зоною бойових дій отримують лише грошове забезпечення. На винагороду у 100 тисяч можуть розраховувати не лише військовослужбовці на фронті. Вона також передбачена для моряків, льотчиків у період виконання польотів у районах ведення бойових дій, військовослужбовців ракетних військ та артилерії, військових медиків, службовців зенітно-ракетних військ та протиповітряних військ, які виконують завдання у зоні бойових дій.

З 1 лютого передбачено ще одну додаткову виплату – 50 тис. грн – воїнам, які виконують бойові завдання у складі військового органу управління. Їхній список затверджується Генштабом або головнокомандувачем.