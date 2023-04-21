Зарплати військових: хто отримує найбільше й від чого вона залежить
21 квітня 2023, 09:01Читать новость на русском
Джерело:Today.ua
Заплата військового залежить від багатьох факторів, як от посада чи військове звання. Також деякі категорії все ще можуть розраховувати на доплати у 30 та 100 тисяч, однак найвищі зарплати у командирів бригад.
Від чого залежить зарплата військового
Зарплата військового складається з двох частин – основні виплати та додаткові. Також на щомісячну винагороду у 30 та 100 тисяч можуть розраховувати ті, хто перебуває у зоні активних бойових дій та на передовій.
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Основна частина виплати військового залежить від:
- посади,
- кваліфікації,
- військового звання,
- терміну служби, умов та інтенсивність.
Додаткова виплата – це кошти, які нараховують за звання (наукове, спортивне чи почесне), науковий ступінь, режим секретності чи особливості проходження служби.Зверніть увагу! Міноборони у лютому підвищило мінімальну суму грошового забезпечення до 17 тисяч гривень для поліцейських та надзвичайників, та до 20 тисяч гривень для солдатів-контрактників.
30 та 100 тисяч
- Щомісячну винагороду у 30 тисяч наразі не отримують військові, які не виконують бойових завдань. Тобто курсанти та строковики військових вишів, офіцери управлінь та штабів, військовослужбовці поза зоною бойових дій отримують лише грошове забезпечення.
- На винагороду у 100 тисяч можуть розраховувати не лише військовослужбовці на фронті. Вона також передбачена для моряків, льотчиків у період виконання польотів у районах ведення бойових дій, військовослужбовців ракетних військ та артилерії, військових медиків, службовців зенітно-ракетних військ та протиповітряних військ, які виконують завдання у зоні бойових дій.