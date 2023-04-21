Зарплати військових: хто отримує найбільше й від чого вона залежить

21 квітня 2023, 09:01
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Джерело:

Today.ua

Заплата військового залежить від багатьох факторів, як от посада чи військове звання. Також деякі категорії все ще можуть розраховувати на доплати у 30 та 100 тисяч, однак найвищі зарплати у командирів бригад.

Від чого залежить зарплата військового

Зарплата військового складається з двох частин – основні виплати та додаткові. Також на щомісячну винагороду у 30 та 100 тисяч можуть розраховувати ті, хто перебуває у зоні активних бойових дій та на передовій. 

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Основна частина виплати військового залежить від:

  • посади,
  • кваліфікації,
  • військового звання,
  • терміну служби, умов та інтенсивність.

Додаткова виплата – це кошти, які нараховують за звання (наукове, спортивне чи почесне), науковий ступінь, режим секретності чи особливості проходження служби.

Зверніть увагу! Міноборони у лютому підвищило мінімальну суму грошового забезпечення до 17 тисяч гривень для поліцейських та надзвичайників, та до 20 тисяч гривень для солдатів-контрактників.

30 та 100 тисяч 

  • Щомісячну винагороду у 30 тисяч наразі не отримують військові, які не виконують бойових завдань. Тобто курсанти та строковики військових вишів, офіцери управлінь та штабів,  військовослужбовці поза зоною бойових дій отримують лише грошове забезпечення.
  • На винагороду у 100 тисяч можуть розраховувати не лише військовослужбовці на фронті. Вона також передбачена для моряків, льотчиків у період виконання польотів у районах ведення бойових дій, військовослужбовців ракетних військ та артилерії, військових медиків, службовців зенітно-ракетних військ та протиповітряних військ, які виконують завдання у зоні бойових дій. 

Важливо! З 1 лютого передбачено ще одну додаткову виплату – 50 тис. грн – воїнам, які виконують бойові завдання у складі військового органу управління. Їхній список затверджується Генштабом або головнокомандувачем.
Автор: Дар'я Вереньова