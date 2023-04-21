От чего зависит зарплата военного
Зарплата военного состоит из двух частей – основные выплаты и дополнительные. Также на ежемесячное вознаграждение в 30 и 100 тысяч могут рассчитывать находящиеся в зоне активных боевых действий и на передовой.
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Основная часть выплаты военного зависит от:
- должности,
- квалификации,
- военного звания,
- срока службы, условий и интенсивности.
Дополнительная выплата – это средства, начисляемые за звание (научное, спортивное или почетное), научную степень, режим секретности или особенности прохождения службы.
30 и 100 тысяч
- Ежемесячное вознаграждение в 30 тысяч пока не получают военные, не выполняющие боевые задачи. То есть курсанты и срочники военных вузов, офицеры управлений и штабов, военнослужащие вне зоны боевых действий получают только денежное довольствие.
- На вознаграждение в 100 тысяч могут рассчитывать не только военнослужащие на фронте. Она также предусмотрена для моряков, летчиков в период выполнения полетов в районах ведения боевых действий, военнослужащих ракетных войск и артиллерии, военных медиков, служащих зенитно-ракетных войск и противовоздушных войск, выполняющих задачи в зоне боевых действий.