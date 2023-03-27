В яких містах України уже закінчився опалювальний сезон

В шести областях України уже почалося поступове відключення від централізованого опалення. Незабаром тепло відключать і у решті регіонів.

За словами очільника Нафтогазу Олексія Чернишова, уже почалися відключення у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади вже розпочалося відключення від опалення.

Очікуємо ще декілька днів прохолодної погоди, після чого опалювальний сезон поступово завершиться і в інших областях,

– Написав він.

Найпершими відключили опалення області, в яких уже кілька днів зберігається допустима середньодобова температура. Хороша погода дозволила завершити опалювальний сезон достроково.

Ми пройшли найважчу зиму і це додає нам впевненості - вистоїмо й далі!,

– додав Чернишов.

Як раніше повідомляли у Нафтогазі, для наступного опалювального сезону Україна може повністю забезпечити себе газом власного видобутку.