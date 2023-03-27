По словам главы Нафтогаза Алексея Чернышева, уже начались отключения в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решению местных властей уже началось отключение от отопления.
Ожидаем еще несколько дней прохладной погоды, после чего отопительный сезон постепенно завершится и в других областях.
– написал он.
Первыми отключили отопление области, в которых уже несколько дней сохраняется допустимая среднесуточная температура. Хорошая погода позволила завершить отопительный сезон досрочно.
Мы прошли самую тяжелую зиму и это придает нам уверенность - выстоим и дальше!,
– добавил Чернышев.
Как раньше сообщали в Нафтогазе для следующего отопительного сезона Украина может полностью обеспечить себя газом собственной добычи.