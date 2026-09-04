Удар по заводу Coca-Cola на Київщині: в уряді зробили заяву

Російський удар по об’єкту компанії Coca-Cola у Київській області не був поодиноким інцидентом. Йдеться про чергову навмисна атауа на інтереси американського бізнесу та частину ширшої російської стратегії.

Що говорять в уряді України про удар по заводу напоїв

Вона, зокрема, спрямована на завдання шкоди економіці США й витіснення американських компаній із міжнародних ринків, про що заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга Міністр закордонних справ Лише сила змусить Москву зайняти належне їй місце. У цьому контексті ми вкотре закликаємо Палату представників США ухвалити закон "Про санкції проти Росії".

Нагадаємо, що ввечері 4 вересня Росія атакувала дроном завод Coca-Cola. Він розташований у селищі Велика Димерка – у Броварському районі Київщини.

Ба більше, це один з найбільших заводів Coca-Cola у Європі. Крім цього популярного напою завод виробляв ще напої Fanta, Sprite та інші

Інформацію підтвердив й український лідер Володимир Зеленський. Він назвав це чіткий російським сигналом Америці.

Компанія також підтвердила факт удару. Андрій Бублик, представник "Кока-Кола Беверіджиз Україна" повідомив, що 3 вересня наш виробничий об’єкт у Броварах зазнав пошкоджень унаслідок атаки. Наразі компанія співпрацює із відповідними органами влади для оцінки ситуації і ступеня пошкоджень.

Робимо усе можливе для забезпечення постачання нашої продукції клієнтам по усій країні,

– додав Андрій Бублік.

Водночас закон "Про санкції проти Росії" можуть ухвалити не раніше листопада. Законопроєкт про санкції проти Росії станом на зараз фактично заблокований.