Що відомо про російський удар по Київщині

Офіційного підтвердження наразі немає, про що пише ЕП.

Ідеться про завод "Кока-Кола Беверіджиз Україна", розташований у Броварському районі Київської області – у селищі Велика Димерка,

– пояснили у тексті.

За даними медіа, дрон влучив у склади готової продукції. За попередньою інформацією, жертв внаслідок удару немає.

Місцеві Телеграм-канали пишуть, що йдеться про один з найбільших заводів Coca-Cola у Європі. Зокрема, завод виробляв ще напої Fanta, Sprite, Schweppes, соки Rich тощо.

Нагадаємо, що ворог наразі постійно атакує українські компанії. Зокрема, внаслідок обстрілу Київської області 3 вересня значних руйнувань міг зазнати один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів України, який належить компанії "Біокон".

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А після знищення Епіцентру у Запоріжжі призупинив роботу ТРК City Mall. Він не працюватиме щонайменше у вересні.