Економіка Новини економіки Росія атакувала завод у Житомирі: спалахнула велика пожежа
22 вересня, 18:13
1
Оновлено - 18:48, 22 вересня

Росія атакувала завод у Житомирі: спалахнула велика пожежа

Валерія Моргун

Росія атакувала місто Житомир у вівторок, 22 вересня. Згідно з інформацією, внаслідок удару палає завод Kromberg & Schubert.

Що відомо про атаку на підприємство у Житомирі

Телеграм-канали пишуть, що виникла масштабна пожежа.

Наголошується, що підприємство виготовляє електричні кабельні системи для таких авто:

  • Volkswagen;
  • Audi;
  • BMW;
  • Mercedes-Benz;
  • Porsche.

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко підтвердив факт удару. Він написав, що росіяни продовжують свій терор, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі Житомирщини.

Сьогодні ворог вкотре завдав удару по одному з підприємств з іноземними інвестиціями в Житомирській громаді, яке вже потерпало від попередніх обстрілів,
– повідомив Бунечко.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Станом на зараз на об'єкті працюють екстрені служби та фахівці, які долають наслідки обстрілу й фіксують злочин.

Нагадаємо, що підприємство Kromberg & Schuber зазнало атаки на початку серпня. Через значний рівень пошкоджень завод призупинив роботу на невизначений термін.

Зокрема, Росія наразі активно атакує підприємства. У ніч проти 22 вересня росіяни завдали удару по промисловому заводу Interpipe у Дніпрі.

А 17 серпня, Росія знову атакувала "Запоріжсталь". І це вже була четверта атака за останній час.

Пов'язані теми:

Війна Росії з Україною
Економіка Новини компаній Новини Житомира