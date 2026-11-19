Російські атаки змусили Kernel зупинити роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів. Компанія також призупинила закупівлю насіння соняшнику. Це відчутний удар по одному з найбільших виробників олії в Україні, однак говорити про дефіцит продукту на внутрішньому ринку поки немає підстав.

Чому зупинилися заводи Kernel

Про зупинку підприємств Kernel повідомила 12 листопада. Причиною стали російські атаки. Внаслідок ударів безпілотників пошкоджені виробничі приміщення, обладнання та резервуари. У Міністерстві аграрної політики запевняють, що наявних потужностей достатньо для переробки всього врожаю.

Оскільки виробництво олії – це безперервний процес із підвищеною пожежною небезпекою, компанія вирішила зупинити всі свої олійноекстракційні заводи. За інформацією Kernel, працівники не постраждали, а зупинку провели безпечно.

Разом із виробництвом компанія призупинила й закупівлю насіння соняшнику. Тож наслідки атаки стосуються не лише переробки, а й аграріїв, які продають сировину підприємствам.

Водночас важливо розрізняти зупинку заводів конкретної компанії та ситуацію в усій галузі. За словами заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького, тимчасово припинили роботу окремі олійноекстракційні підприємства. Частина виробництв зупинилася з міркувань безпеки та для відновлення пошкоджених об'єктів.

Які марки соняшникової олії випускає Kernel

Kernel виробляє не лише промислові обсяги соняшникової олії, а й продає фасовану продукцію під кількома торговельними марками. До його продуктового портфеля входять бренди "Щедрий Дар", "Стожар", "Чумак", QLIO, Le Blanc, KERNEL та Premi.

За даними компанії, протягом 2023/2024 маркетингового року вона реалізувала в Україні 38 мільйонів літрів фасованої олії. Це становило 29% українського ринку в цьому сегменті.

Чи вистачить Україні соняшникової олії

Попри зупинку потужностей Kernel, загрози для забезпечення внутрішнього ринку наразі немає. У Міністерстві аграрної політики зазначають, що підприємства, які продовжують працювати, мають достатньо потужностей, щоб переробити весь цьогорічний урожай соняшнику.

Постачання олії за кордон також не припинилося. За даними відомства, лише з 1 до 15 листопада Україна експортувала 230 тисяч тонн продукції.

Оцінити повний вплив зупинки заводів на галузь можна буде згодом. У міністерстві планують повернутися до цього питання приблизно за місяць, коли стане зрозуміліше, скільки підприємств відновили роботу та як змінилися обсяги переробки.

Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран також не бачить підстав для паніки серед споживачів. Україна виробляє значно більше соняшникової олії, ніж потрібно для внутрішнього споживання. Тому навіть якщо частина підприємств тимчасово не працюватиме, інші виробники зможуть забезпечити потреби українців.

Чи може соняшникова олія подорожчати

Зупинка великих виробничих потужностей може вплинути на роботу ринку, однак автоматичного стрибка цін це не означає. Поки що немає підстав стверджувати, що олії стане менше в магазинах або що її вартість обов'язково зросте найближчим часом.

На ціну можуть впливати тривалість простою підприємств, обсяги переробки на інших заводах, вартість насіння соняшнику та ситуація з експортом. Тому робити остаточні висновки про наслідки для покупців ще зарано.

Михайло Непран радить українцям не скуповувати олію про запас. Такий ажіотаж не має практичного сенсу, адже цей продукт не призначений для тривалого зберігання після відкриття.

Зверніть увагу! Олія під час контакту з повітрям швидше окиснюється.

Скільки коштує соняшникова олія в магазинах

Станом на 18 листопада ціни в онлайн-магазинах українських торговельних мереж відрізняються залежно від об'єму, виробника та акційних пропозицій.

Пляшку об'ємом 500 мл можна знайти приблизно від 49 до 65 гривень. Наприклад,

в Auchan власна марка коштує 49,40 гривні;

в АТБ олія "Своя Лінія" – 53,13 гривні;

в "Сільпо" ціни на окремі пропозиції починаються від 56,99 гривні.

За пляшку об'ємом 850 мл або 1 літр доведеться заплатити орієнтовно від 77 до 94 гривень:

в АТБ олія "Розумний вибір" об'ємом 850 мл коштує 77,17 гривні;

у "Сільпо" "Повна Чаша" – 77,49 гривні;

в Auchan літрова пляшка власної марки – 93,50 гривні.

Зазначимо! Це ціни з онлайн-каталогів магазинів, актуальні на 18 листопада. У різних регіонах, залежно від наявності товару та знижок, вартість може відрізнятися.

Що буде з ринком далі

Найближчим часом ситуація залежатиме передусім від того, як швидко вдасться відновити пошкоджені підприємства та чи зможуть інші виробники компенсувати зупинені обсяги переробки.

Поки що офіційні оцінки не свідчать про загрозу дефіциту соняшникової олії в Україні. Водночас наслідки російських ударів для виробництва, закупівлі насіння та експорту стануть зрозумілішими після того, як галузь попрацює в нових умовах хоча б кілька тижнів.

До слова, за час повномасштабної війни в Україні відкрили 10 нових олійних заводів. За минулий рік підприємства переробили 14 мільйонів тонн соняшнику. І це не вся їхня потужність, а лише 68% від можливостей галузі. Потрібно розуміти, що на олійно-жирову галузь впливає низка факторів, зокрема логістика та тривале зберігання.