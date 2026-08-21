Чи вимикатимуть світло та що буде з цінами на електроенергію: Шмигаль відповів на запитання

Наразі енергосистема в Україні працює стабільно. Зокрема, графіки відключень електроенергії не впроваджують. Але ситуація може змінитися – залежно від інтенсивності ударів по енергетиці.

Що відомо про ситуацію в енергосистемі

Ворог активно реалізує стратегію виснаження, про що розказав міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Денис Шмигаль Міністр енергетики України Ми пройшли 4 важких зими воєнного часу, попереду п'ята, не менш складна зі своїми викликами.

У період вечірнього максимуму (з урахуванням когенерації та імпорту) станом на зараз доступно 15 гігаватів електричної потужності:

понад 40% забезпечує атомна генерація;

25% – теплові електростанції;

ще 15% – гідроенергетика.

Крім того, енергію генерують 6 із 9 енергоблоків АЕС. А ще 3 перебувають у планових ремонтах. На 5 блоках цьогорічні ремонти завершені.

Денис Шмигаль прокоментував ризики для Києва та Полтавської області. Річ у тім, що росіяни вже намагаються знищити потужності генерації, не даючи їх захистити або встановити.

Вчора був приліт по одному з енергооб'єктів, і це відкидає нас у наших планах ремонтної програми,

– повідомив Шмигаль.

До того ж уряд планує й надалі нарощувати енергетичні потужності. До 1 листопада вони мають зрости до 19,6 гігавата, а до кінця року – до 21,4 гігавата, якщо Росія не знищить уже відновлені або відремонтовані потужності.

Що буде з цінами на світло для населення

Міністр енергетики запевнив, що для бізнесу вартість електроенергії залишається ринковою, а для населення – фіксованою.

Для людей ціна зафіксована. До наступного року ціни на електроенергію будуть залишатися незмінними,

– заявив Шмигаль.

Яка ситуація з АЗС в Україні

Згідно зі словами міністра, протягом року понад 300 автозаправних станцій було уражено або знищено внаслідок атак Росії. Це вагомі втрати для економіки країни. Наразі Міністерство фінансів разом із бізнесом шукають варіанти запровадження страхування та створення відповідного фонду.

Окремо заклади гроші в держбюджеті для відшкодування закладати не планують. Зокрема, розроблені плани стійкості передбачають фінансування об'єктів критичної інфраструктури незалежно від форми власності.

Як Україна готується до зими

В українських підземних сховищах наразі зберігається 14,3 мільярда кубометрів газу, а запаси вугілля, більші, ніж заплановані. Також формуються запаси пального. Як зазначив Шмигаль, запаси вугілля на станціях вищі від планових.

Ба більше, завершено будівництво близько 200 монолітних споруд другого рівня.

Верховна Рада України ухвалила зміни до бюджету, передбачивши 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів і громад.

Уряд уже спрямував понад 35 мільярдів гривень на місця — для розподіленої генерації, резервного живлення та захисту.

Денис Шмигаль наголосив, що коли енергооб'єкту атакують кілька російських балістичних ракет, то жоден захист не дає 100% гарантії.

Нагадаємо, що деякі бізнеси зможуть працювати без відключень світла. Шмигаль назвав критерій, якого мають дотримуватися подібні підприємства.

Водночас тариф на світло для населення залишається фіксованим. Він складає 4,32 гривні за кіловат-годину.