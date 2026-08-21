Что известно о ситуации в энергосистеме

Враг активно реализует стратегию истощения, о чем рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Денис Шмыгаль Министр энергетики Украины Мы пережили 4 тяжелых зимы военного времени, впереди пятая, не менее сложная со своими вызовами.

В период вечернего пика (с учетом когенерации и импорта) на данный момент доступно 15 гигаватт электрической мощности:

более 40 % обеспечивает атомная генерация;

25 % – тепловые электростанции;

что еще 15% – гидроэнергетика.

Кроме того, энергию генерируют 6 из 9 энергоблоков АЭС. А еще 3 находятся на плановом ремонте. На 5 блоках ремонтные работы в этом году завершены.

Денис Шмыгаль прокомментировал риски для Киева и Полтавской области. Дело в том, что россияне уже пытаются уничтожить генерирующие мощности, не давая их защитить или установить.

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Вчера был нанесен удар по одному из энергообъектов, и это срывает наши планы по ремонтной программе,

– сообщил Шмыгаль.

К тому же правительство планирует и в дальнейшем наращивать энергетические мощности. К 1 ноября они должны вырасти до 19,6 гигаватт, а к концу года – до 21,4 гигаватт, если Россия не уничтожит уже восстановленные или отремонтированные мощности.

Что будет с ценами на электроэнергию для населения

Министр энергетики заверил, что для бизнеса стоимость электроэнергии останется рыночной, а для населения – фиксированной.

Для населения цена зафиксирована. До следующего года цены на электроэнергию будут оставаться неизменными,

– заявил Шмыгаль.

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По словам министра, в течение года более 300 автозаправочных станций были повреждены или уничтожены в результате атак России. Это значительные потери для экономики страны. В настоящее время Министерство финансов совместно с бизнесом ищет варианты внедрения страхования и создания соответствующего фонда.

Отдельно выделять средства в госбюджете для возмещения убытков не планируется. В частности, разработанные планы устойчивости предусматривают финансирование объектов критической инфраструктуры независимо от формы собственности.

Как Украина готовится к зиме

В украинских подземных хранилищах в настоящее время хранится 14,3 миллиарда кубометров газа, а запасы угля превышают запланированные. Также формируются запасы топлива. Как отметил Шмыгаль, запасы угля на станциях превышают плановые показатели.

Более того, завершено строительство около 200 монолитных сооружений второго уровня.

Верховная Рада Украины приняла поправки к бюджету, предусмотрев 40 миллиардов гривен на обеспечение устойчивости регионов и общин.

Правительство уже направило более 35 миллиардов гривен на места – для распределенной генерации, резервного питания и защиты.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что при атаке энергообъекта несколькими российскими баллистическими ракетами ни одна защита не дает 100% гарантии.

Напомним, что некоторые предприятия смогут работать без отключений света. Шмыгаль назвал критерий, которого должны придерживаться такие предприятия.

В то же время тариф на электроэнергию для населения остается фиксированным. Он составляет 4,32 гривны за киловатт-час.