Західні експерти дискутують, чи може російська економіка провалитись у 2025 році

Західні економісти вважають, що російська економіка перебуває у складному становищі. Втім, є дискусії стосовно того, чи надовго країні вистачить ресурсу для продовження війни.

Витрати Росії досягають свого піку

У вересні голова ГУР Кирило Буданов заявляв, що економічні труднощі вплинуть на здатність Росії вести війну вже у 2025 році. Деякі експерти вважають такий сценарій можливим, повідомляє видання "Голос Америки".

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Американський економіст Андерс Аслунд вважає, що такий розвиток подій є ймовірним. На його думку, цього року витрати Росії на війну можуть досягти свого максимуму – 190 мільярдів доларів, що становить 10% від ВВП країни.

Зауважте! У майбутньому Росія буде змушена скоротити ці витрати, оскільки подальше урізання соціальних видатків вже не можливе.

Натомість Україна щороку витрачає приблизно 100 мільярдів доларів на ведення війни. Це половина з власного бюджету, тоді як інша половина надходить у вигляді зброї від союзників. Крім того, Україна має менші витрати на виплати своїм солдатам, ніж Росія.

Україна може перемогти у війні, якщо матиме ще 50 млрд доларів на рік та зелене світло бомбувати військові цілі всередині Росії,

– вважає Аслунд.

Які проблеми зараз має Росія

Професор Єльського університету Джеффрі Сонненфельд вважає, що Путін знаходиться на межі економічного краху через санкції Заходу, масову міграцію населення та відтік інвестицій.

Сонненфельд зазначає, що ситуація для Росії погіршується:

понад 1200 міжнародних компаній вийшли з країни;

майже два мільйони освічених росіян емігрували, зокрема пів мільйона переїхали до Ташкента;

санкції обмежили доступ до технологій, що змусило "Роснєфть" зупинити видобуток нафти в Арктиці;

рубль більше не торгується на біржах, і його курс є фікцією.

Цікаво! Росія більше не отримує прибутків від продажу нафти. Через відсутність доступу до сучасних технологій, Росія витрачає 45-46 доларів на видобуток одного бареля нафти, що значно перевищує витрати країн ОПЕК, які складають лише 22 долари.

Експерти переконані, що не варто очікувати швидкого колапсу російської економіки. Ключовим фактором, на його думку, є "готовність суспільства миритися зі скороченнями витрат на охорону здоров'я, освіту та інфраструктуру".

Зауважте! Частково ці скорочення компенсували військові виплати, що склали 1,5% ВВП з липня 2023 по червень 2024 року, більшість з яких були посмертними виплатами родинам загиблих російських військових.