Укр Рус
Економіка Соцвиплати Чи зберігаються бойові виплати для УБД під час лікування
30 серпня, 17:01
2

Чи зберігаються бойові виплати для УБД під час лікування

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Поранені захисники України мають право на додаткові "бойові" виплати під час стаціонарного лікування або відпустки для лікування тяжких поранень.
  • Основним документом для нарахування виплат є довідка про обставини травми, що підтверджує зв'язок поранення із захистом Батьківщини та відсутність порушень.

Українські захисники, які зазнали поранень у зоні бойових дій, отримують як грошове забезпечення, так і доплати за участь у боях. Водночас порядок їх виплати передбачає низку нюансів.

Як нараховують бойові у 2025 році?

Поранені захисники України, які отримали травми, контузії чи каліцтва під час бойових дій, мають право на додаткові "бойові" виплати, нагадує 24 Канал з посиланням на Департамент соціального забезпечення Міністерства Оборони України.

Цікаво На кілька тисяч гривень: змінився важливий показник для розрахунку пенсій 

При цьому, такі нарахування здійснюються:

  •  під час стаціонарного лікування, у тому числі за кордоном;
  • а також у період відпустки для лікування у разі тяжкого поранення. 

У випадку легших травм виплата 100 тисяч гривень припиняється. Водночас при кожному новому стаціонарному лікуванні військовий знову набуває права на нарахування "бойових".

Важливо! Основним документом для нарахування є довідка про обставини травми (форма №5), яку видає військова частина. У ній обов’язково має бути зазначено, що поранення чи травма безпосередньо пов’язані із захистом Батьківщини. Якщо такого формулювання немає, додаткові виплати можуть не призначити.

Що має бути вказано у довідці для отримання виплат?

У довідці також вказується, що військовий:

  • отримав поранення у засобах індивідуального захисту;
  • не вчиняв кримінального правопорушення;
  • не намагався завдати собі ушкоджень самостійно;
  • не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Зверніть увагу! Наявність хоча б одного з цих порушень автоматично стане підставою для відмови у виплаті.

Що відомо про виплати військовослужбовцям: коротко про головне

  • Наміри підвищити рівень грошових виплат військовослужбовцям озвучив президент Володимир Зеленський, водночас він підкреслив потребу в додатковій фінансовій підтримці від Євросоюзу. 

  • Кабінет Міністрів планує спрямувати таке підвищення на мотивацію новобранців до укладання контрактів.