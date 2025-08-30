Українські захисники, які зазнали поранень у зоні бойових дій, отримують як грошове забезпечення, так і доплати за участь у боях. Водночас порядок їх виплати передбачає низку нюансів.

Як нараховують бойові у 2025 році?

Поранені захисники України, які отримали травми, контузії чи каліцтва під час бойових дій, мають право на додаткові "бойові" виплати, нагадує 24 Канал з посиланням на Департамент соціального забезпечення Міністерства Оборони України.

Цікаво На кілька тисяч гривень: змінився важливий показник для розрахунку пенсій

При цьому, такі нарахування здійснюються:

під час стаціонарного лікування, у тому числі за кордоном;

а також у період відпустки для лікування у разі тяжкого поранення.

У випадку легших травм виплата 100 тисяч гривень припиняється. Водночас при кожному новому стаціонарному лікуванні військовий знову набуває права на нарахування "бойових".

Важливо! Основним документом для нарахування є довідка про обставини травми (форма №5), яку видає військова частина. У ній обов’язково має бути зазначено, що поранення чи травма безпосередньо пов’язані із захистом Батьківщини. Якщо такого формулювання немає, додаткові виплати можуть не призначити.

Що має бути вказано у довідці для отримання виплат?

У довідці також вказується, що військовий:

отримав поранення у засобах індивідуального захисту;

не вчиняв кримінального правопорушення;

не намагався завдати собі ушкоджень самостійно;

не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Зверніть увагу! Наявність хоча б одного з цих порушень автоматично стане підставою для відмови у виплаті.

Що відомо про виплати військовослужбовцям: коротко про головне