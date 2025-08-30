Чи зберігаються бойові виплати для УБД під час лікування
- Поранені захисники України мають право на додаткові "бойові" виплати під час стаціонарного лікування або відпустки для лікування тяжких поранень.
- Основним документом для нарахування виплат є довідка про обставини травми, що підтверджує зв'язок поранення із захистом Батьківщини та відсутність порушень.
Українські захисники, які зазнали поранень у зоні бойових дій, отримують як грошове забезпечення, так і доплати за участь у боях. Водночас порядок їх виплати передбачає низку нюансів.
Як нараховують бойові у 2025 році?
Поранені захисники України, які отримали травми, контузії чи каліцтва під час бойових дій, мають право на додаткові "бойові" виплати, нагадує 24 Канал з посиланням на Департамент соціального забезпечення Міністерства Оборони України.
При цьому, такі нарахування здійснюються:
- під час стаціонарного лікування, у тому числі за кордоном;
- а також у період відпустки для лікування у разі тяжкого поранення.
У випадку легших травм виплата 100 тисяч гривень припиняється. Водночас при кожному новому стаціонарному лікуванні військовий знову набуває права на нарахування "бойових".
Важливо! Основним документом для нарахування є довідка про обставини травми (форма №5), яку видає військова частина. У ній обов’язково має бути зазначено, що поранення чи травма безпосередньо пов’язані із захистом Батьківщини. Якщо такого формулювання немає, додаткові виплати можуть не призначити.
Що має бути вказано у довідці для отримання виплат?
У довідці також вказується, що військовий:
- отримав поранення у засобах індивідуального захисту;
- не вчиняв кримінального правопорушення;
- не намагався завдати собі ушкоджень самостійно;
- не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
Зверніть увагу! Наявність хоча б одного з цих порушень автоматично стане підставою для відмови у виплаті.
Що відомо про виплати військовослужбовцям: коротко про головне
Наміри підвищити рівень грошових виплат військовослужбовцям озвучив президент Володимир Зеленський, водночас він підкреслив потребу в додатковій фінансовій підтримці від Євросоюзу.
Кабінет Міністрів планує спрямувати таке підвищення на мотивацію новобранців до укладання контрактів.