Зростання кількості субсидій: як збільшуватимуть фінансування пільг

Зараз субсидії отримують малозабезпечені громадяни, які не мають фінансової змоги самостійно оплачувати комуналку. З часом, потребуючих може стати більше, через здорожчання тарифів ЖКП.

Як фінансуватимуть субсидії

У Мінсоцполітики запропонували новий формат фінансування субсидій під час воєнного стану. Ідея полягає у тому, що відповідно до чинного законодавства, на такі бюджетні витрати можна залучати не тільки державні кошти, а і гроші міжнародних організацій.

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Тобто для додатково фінансування субсидій планують залучати донорські установи. Аби відрегулювати механізм здійснення операцій, буде використовуватися меморандум, у якому зазначать права та обов'язки сторін. Зараз ця угода має укладатися між Міністерством соціальної політики або ПФУ та іноземною організацією.

Варто зазначити, що для деяких механізмів залучатимуться сторонні організації. Наприклад, АТ "Укрпошта" для обробки персональних даних.

Субсидії у 2024 році

У проєкті бюджету на 2024 рік на субсидії закладено 49,9 мільярда гривень. Ця сума на 12 мільярдів більша ніж цьогоріч. Відповідно до плану, субсидію у наступному році отримають 3,2 мільйона домогосподарств.

Варто розуміти, що попри продовження мораторію на підвищення тарифів ЖКП, кількість малозабезпечених осіб в Україні зростає. Відповідно, виникає потреба у додатковому фінансуванні субсидій.