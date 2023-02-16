Пенсії у березні зростуть щонайменше на 18%: для кого саме

Під час березневої індексації українські пенсії збільшаться як мінімум на 18%. Проте точний коефіцієнт збільшення у Мінсоцполітики все ще розраховують.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Ми підвищуватимемо пенсії в березні з огляду на інфляцію. Відсоток сказати ще не можу, бо він складно розраховується, не дуже дорівнює інфляції, а гнучкіший. Але я думаю, від 18 до 20 відсотків збільшення буде,

– зауважила міністерка.

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За її словами, стабільні надходження до Пенсійного фонду під час війни вдалося забезпечити завдяки податкам з заробітних плат військовослужбовців.

Пенсійний фонд за цей проміжок часу фактично продемонстрував свою стійкість, і це сталося, як би там дивно не було, але завдяки нашим воїнам, бо приблизно мільйон людей пішли служити в армію, де в них доволі високі заробітні плати, і з цих зарплат у нас є єдиний соціальний внесок, який іде до Пенсійного фонду, що дало змогу стабілізувати Пенсійний фонд, не провалити його, тобто наші внутрішні гроші, які ми сплачуємо військовим, вони працюють як інструмент підтримки пенсіонерів,

— пояснила голова відомства.

До кого збільшаться пенсії

В березні пенсію проіндексують для найбільш вразливих верств населення:

за віком;

інвалідністю;

втратою годувальника;

за вислугу років;

страхові виплати чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Інші виплати, які стосуються держслужбовців, науковців, військовослужбовців тощо, проіндексують уже після закінчення воєнного стану, каже заступниця Голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.