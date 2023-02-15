Не у квітні, а у березні
В Міністерстві соціальної політики пояснили, що індексація відбудеться з 1 березня, як і передбачено пенсійним законодавством.
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Крім того, за словами міністерки Мінсоцполітики Оксани Жолнович, індексація повинна відбутися відповідно до інфляції.
Є ж формула індексації й відповідний закон. Думаю, така індексація відбудеться у березні. Зараз робимо розрахунки,
– додала Жолнович.
На скільки проіндексують пенсії
Як розповідає Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, коефіцієнт індексації розраховується, як половина від показника інфляції за попередній рік та показника середньої заробітної плати за попередні три роки.
На сьогодні у нас показник інфляції 26,6%, але поки що немає показника середньої заробітної плати за попередній рік, з якої сплачено ЄСВ. Цей показник підраховує зараз Пенсійний фонд і власне остаточний коефіцієнт буде затверджений Кабміном, я думаю, десь через тиждень-два. І тоді ми дізнаємось, якою буде розмір індексації. В будь-якому випадку, розмір індексації буде визначатись двозначними цифрами.
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У Пенсійному фонді зазначають, що індексація відбудеться для тих, хто отримує:
- пенсії за віком,
- з інвалідності,
- у зв'язку з втратою годувальника,
- пенсії військовим та чорнобильцям, які мають інвалідність і є учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС.