Пенсії українців: чи зростуть виплати пенсіонерів влітку

Влітку нової індексації пенсійних виплат не передбачається. Перерахунків на цей період також не заплановано. Однак, пенсії деяких громадян усе ж зростуть.

Які зараз пенсії українців

У теперішньому році пенсії українців зросли. Цьому сприяла березнева індексація та нарахування надбавок.

Читайте також Як зміняться виплати за інвалідністю для осіб з III групою у червні

Які виплати отримували пенсіонери, станом на 1 квітня:

26,84% громадян отримують пенсію до 3 000 гривень;

17,27% – від 3 001 до 4 000 гривень;

18,61% – від 4 001 до 5 000 гривень;

25,22% – від 5 001 до 10 000 гривень;

12,06% – більш як 10 000 гривень.

Чи зміняться виплати по інвалідності

Влітку коригування виплат для осіб з інвалідністю не передбачається. Розмір таких пенсій визначається індивідуально. На суму впливає вікова виплата особи та ступінь каліцтва.

Уряд встановив мінімум, нижче якого пенсія по інвалідності бути не може. Залежно від групи він такий:

для осіб з інвалідністю І групи він складає щонайменше 2 760 гривень;

для осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп, що не працюють – 2 520 гривень;

для осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп, що працюють – 2 093 гривні.

У кого зростуть пенсії у червні

У червні пенсіонери старше 70 років, які мають пенсію менш як 10 340,35 гривні, можуть отримати вікову надбавку. Розмір цієї доплати зараз такий:

особи від 70 до 74 років включно матимуть надбавку 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Надбавка за віком додається до пенсії автоматично.