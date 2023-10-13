Зростання пенсій у 2023 році: як збільшились виплати українських пенсіонерів

Попри актині військові дії і значні витрати на оборонний сектор, індексація соціальних виплат в Україні проводиться і надалі. До прикладу, перерахунок пенсій останнє відбувся у березні цього року.

Як зросли пенсії Україні

У ПФУ вирахували, що середня пенсія в Україні зросла з 4 622 до 5 350 гривень. Найбільші кошти отримують кияни, їхні середні виплати складають – 7 219 гривень. В той самий час на Тернопільщині середньомісячна пенсія громадян найнижча – 4 041 гривні.

Читайте також Як платити за тепло менше: перевіренні лайфхаки

Також у ПФУ наголосили, що пенсіонерів в Україні стало менше. Востаннє їх кількість зафіксували як число – 10,687 мільйона, зараз це значення – 10,539 мільйона.

У відсотках пенсійні виплати зараз такі:

10,7% – 1,128 мільйона громадян мають пенсії більш як 10 000 гривень. В середньому вони отримують – 14 727 гривні.

0,6% – 63 862 українці мають менш як 2 000 гривень.

29,2% – 3,084 мільйона осіб – від 2 001 до 3 000 гривень.

21,3% – 2,239 мільйона українців – від 3 001 до 4 000 гривень.

15% – 1,577 мільйона громадян – від 4 001 до 5 000 гривень.

23,2% – 2,446 мільйона пенсіонерів – від 5 001 до 10 000 гривень. Середні виплати у цих громадян – 6 837,21 гривні.

Чи буде зростання пенсій у 2024 році

У бюджеті на 2024 рік уже закладені видатки на індексацію виплат у березні. Зростання пенсій має початися з 1 січня. Зокрема, мінімальна виплата збільшиться з 2 093 гривень до 2 361 гривні.

Безумовно на швидкість та результати індексації напряму впливають події на фронті. Якщо економічна ситуація в Україні буде налагоджуватись, у уряду з'являться додаткові ресурси для забезпечення соціального сектору.