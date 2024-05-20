Субсидія зросте в рази: для кого з українців діятиме нововведення

Жителі Харківщини отримають збільшену субсидію. Вона зросте щонайменше у 4 рази.

Кому збільшать субсидію

Субсидія зросте у жителів Харківщини, які постраждали від атак росіян. Найбільшу пільгу отримають ті, хто вимушений шукати альтернативні джерела енергії у знеструмленій частині області.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Уряд ухвалив низку рішень в енергетичній сфері, зокрема збільшив у п'ять разів субсидії на електроенергію для жителів Харківщини, які залишилися без світла через російські атаки.

Чому зростає субсидія

! Збільшена субсидія буде дійсна до кінця неопалювального сезону (по вересень).

Станом на тепер, вартість електроенергії за кіловат-годину становить 2,64 гривні. Той же об'єм, але вироблений за допомогою дизелю, коштує уже 13,5 гривень. Відповідно, через це сильно зростає вартість комуналки. Уряд врівноважив цю ситуацію збільшенням субсидії.

Завдяки цьому рішенню, середній розмір субсидії на послугу з постачання та розподілу електричної енергії, який отримують харків'яни, збільшиться зі 106 до 530 гривень на місяць, пільги з 74 до 370 гривень,

– пояснюють у Мінсоцполітики.

Для перерахунку розміру субсидії, жителям Харківщини непотрібно звертатися у відповідальні органи. ПФУ усе зробить самостійно, зважаючи на теперішні дані.