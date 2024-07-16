Зростання тарифу на газ у липні: яку заяву зробив "Нафтогаз"

Тариф на газ від "Нафтогазу" залишається без змін протягом останніх декількох сезонів. Однак, нещодавно у мережі з'явилась інформація про зростання вартості сировини.

На скільки зросте вартість газу

Тариф на газ для населення не зміниться у липні. Теперішня ціна має бути сталою до кінця квітня наступного року.

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Знову ширяться чутки про нібито можливе підвищення ціни на газ для побутових споживачів. Спростовуємо: тариф на газ від ГК "Нафтогаз України» залишається незмінним. Фіксована ціна гарантована до 30 квітня 2025 року,

– йдеться у повідомленні "Нафтогазу".

Представники постачальника уточнюють, що "Нафтогаз" розуміє важкість ситуації в Україні і зобов'язується сумлінно виконувати свої обов'язки.

Які тарифи на газ зараз

"Нафтогаз" взяв на себе зобов'язання стати постачальником останньої надії. Зараз ця компанія обслуговує орієнтовно 98% українських споживачів.

Тариф для населення у компанії "Нафтогаз" у теперішній час складає 7,96 гривні за кубометр газу. Інші регулятори самостійно встановлюють вартість сировини.