"Податок Путіна": гібридна війна Росії коштує Британії мільярди щороку

Російська ворожа діяльність обходиться Великій Британії щонайменше у 2 – 2,5 мільярда фунтів стерлінгів на рік. Йдеться про збитки від кібератак, пошкодження критичної інфраструктури та інших дій, пов'язаних із гібридною діяльністю Москви.

Яку ціну платить Британія за російські диверсії

Ціну російських атак наводять у новому звіті "Податок Путіна" (The Putin Tax), підготовленому депутатом від Лейбористської партії Ґремом Дауні, пише Financial Times.

За словами автора дослідження, реальна сума збитків від гібридної війни Москви може бути значно вищою. Проблема полягає у тому, що через прогалини в урядових даних багато масштабних інцидентів залишаються без належної фінансової оцінки.

Ми не зможемо стримувати Росію чи будь-кого іншого, якщо не будемо чесними з британським народом щодо загроз, з якими стикаємося, і вартості, яку "податок Путіна" вже створює для нашої країни,

– наголосив Ґрем Дауні.

На що йдуть мільярди фунтів

Найбільша частина оцінених втрат припадає на кіберпростір. За даними галузевих досліджень, вони можуть коштувати британській економіці близько 1,47 мільярда фунтів.

Ще 400 – 500 мільйонів фунтів становлять середньорічні збитки від великих хакерських атак, відповідальність за які пов'язували з Росією. Серед постраждалих:

Jaguar Land Rover;

Royal Mail;

та постачальники Національної служби охорони здоров’я Великої Британії.

Крім того, від 250 до 500 мільйонів фунтів країна втрачає через пошкодження підводних комунікаційних кабелів та інфраструктури.

Генеральний директор американської компанії з кібербезпеки Horizon3 AI Снехал Антані пояснює, що гібридна війна дедалі більше переміщується в інтернет.

Кіберпростір – це все про "війну в сірій зоні". Ризик переростання цього у масштабну війну надзвичайно низький, але економічний біль цілком реальний,

– зазначив експерт.

Що пропонують змінити в уряді

Автори звіту закликають британський уряд запровадити щорічну публікацію прогнозованої вартості ворожої діяльності іноземних держав.

Також пропонують доручити Національному центру кібербезпеки щороку звітувати про хакерські атаки, а Міністерству оборони – розробити методику оцінки фізичних диверсій проти бізнесу та інфраструктури.

Нагадаємо, Велика Британія останніми роками неодноразово звинувачувала Росію в проведенні гібридних операцій на своїй території – від кібератак і шпигунської діяльності до втручання в роботу критичної інфраструктури. Лондон у відповідь посилює санкції проти російських структур та осіб, яких вважає причетними до таких операцій.