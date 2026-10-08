Какую цену платит Великобритания за российские диверсии

Стоимость российских атак приводится в новом отчете "Налог Путина" (The Putin Tax), подготовленном депутатом от Лейбористской партии Гремом Дауни, пишет Financial Times.

По словам автора исследования, реальная сумма убытков от гибридной войны Москвы может быть значительно выше. Проблема заключается в том, что из-за пробелов в правительственных данных многие масштабные инциденты остаются без надлежащей финансовой оценки.

Мы не сможем сдерживать Россию или кого-либо другого, если не будем честны с британским народом в отношении угроз, с которыми сталкиваемся, и той цены, которую "налог Путина" уже налагает на нашу страну,

– подчеркнул Грэм Дауни.

На что уходят миллиарды фунтов

Наибольшая часть оцененных потерь приходится на киберпространство. По данным отраслевых исследований, они могут обойтись британской экономике примерно в 1,47 миллиарда фунтов.

Еще 400–500 миллионов фунтов составляют среднегодовые убытки от больших хакерских атак, ответственность за которые связывали с Россией. Среди пострадавших:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Jaguar Land Rover;

Royal Mail;

и поставщики Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Кроме того, от 250 до 500 миллионов фунтов страна теряет из-за повреждения подводных коммуникационных кабелей и инфраструктуры.

Генеральный директор американской компании по кибербезопасности Horizon3 AI Снехал Антани объясняет, что гибридная война все больше перемещается в интернет.

Киберпространство – это "война в серой зоне". Риск перерастания этого в масштабную войну чрезвычайно низок, но экономический ущерб вполне реален,

– отметил эксперт.

Что предлагают изменить в правительстве

Авторы отчета призывают британское правительство ввести ежегодную публикацию прогнозируемой стоимости враждебной деятельности иностранных государств.

Также предлагается поручить Национальному центру кибербезопасности ежегодно отчитываться о хакерских атаках, а Министерству обороны – разработать методику оценки физических диверсий против бизнеса и инфраструктуры.

Напомним, что в последние годы Великобритания неоднократно обвиняла Россию в проведении гибридных операций на своей территории – от кибератак и шпионской деятельности до вмешательства в работу критически важной инфраструктуры. Лондон в ответ усиливает санкции против российских структур, а также лиц, которых считает причастными к таким операциям.