Чи здорожчає пальне на 10 гривень через акциз: експерт дав чітке пояснення

Уряд планує повернути акциз на пальне. Була запропонована уніфікована ставка у 100 євро за тисячу літрів на бензин, дизпальне та скраплений газ.

Яким буде податок на пальне

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн поділився, що згідно з його джерелами, нині немає пропозиції повернути ПДВ на пальне до 20%, замість поточних 7%. На думку експерта це добре, оскільки ПДВ – найбільш криміналізований податок, який держава не зможе нормально адмініструвати, а отже він буде текти у кишені особливо хитрих співгромадян. Однак, ймовірно, повернеться акциз на пальне.

Читайте також Як перетворити свою картину в NFT та продати її

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Ставка 100 євро – це відчутно менше, ніж було раніше (в середньому 135 євро). Тобто уряд вирішив починати з м’якого варіанту. У гривні акциз на всі марки пального складе 4 гривні за літр (з ПДВ). Це 8% від роздрібної ціни на бензин та ДП та трохи більше 10% від ціни на автогаз.

Важливо! Згідно з розрахунками експерта до бюджету щомісячно буде надходити 3,39 мільярда гривень (3,6 мільярда гривень з ПДВ). Що відомо про повернення податку на пальне Згідно з розрахунками експерта до бюджету щомісячно буде надходити 3,39 мільярда гривень (3,6 мільярда гривень з ПДВ). Уряд вніс 14 серпня законопроєкт №7668 про скасування пільгового оподаткування пального. Ініціював його прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У Міністерстві інфраструктури зазначали, що до повномасштабного вторгнення росії на територію України ставки на бензин та дизель складали 213,5 та 139,5 євро відповідно, що майже у два – півтора раза більше від запропонованих 100 євро за тисячу літрів. Чи зросте ціна пального

На думку Куюна, бензин та дизельне пальне не подорожчають. Що стосується закидів, мовляв, ціни зростуть на 10 гривень за літр пального – також малоймовірно. Експерт пояснив, нині світові ціни на пальне знизились, що створює потенціал для зниження цін в Україні на 3 – 4 гривні за літр. Разом з цим, акциз перекриє це зниження. Як результат, ціна пального стабілізується, пояснив експерт. Якою буде прогнозовано ціна пального: бензин А-95 – 50 – 52 гривні за літр,

– 50 – 52 гривні за літр, дизпальне пальне – 51 – 53 гривні за літр,

– 51 – 53 гривні за літр, автогаз – 27 – 28 гривні за літр. Нагадаємо! У липні цьогоріч темпи зростання У липні цьогоріч темпи зростання цін на пальне знизилися до 77,7% річних . В НБУ пояснили, що це сталось завдяки поступовому насиченню ринку через налагодження логістики та відновлення конкуренції.

Куюн пояснив, що цінова пропорція газ-бензин буде становити близько 60%, тобто ефективність використання автогазу повністю зберігається. При цьому, як свідчать розрахунки, бюджетні надходження від скрапленого газу дещо перевищать надходження від бензину. Тому пропоную відставити паніку та зраду. Ніхто не хоче податків – ані ринок, ані споживач. Але державі, що воює, потрібні гроші. Запропонований варіант дуже лайтовий, я думав, буде екстремальніше,

– резюмував експерт.

Актуально – військовий експерт спрогнозував осінь на фронті: дивіться відео

– це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.