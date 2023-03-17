Зеленський підписав закон про зміни до Держбюджету-2023: 5,56 мільярда спрямують не на оборону

Президент України підписав закон про зміни до Державного бюджету на 2023 рік. Документ збільшує видатки та надання кредитів спеціального фонду на додаткові 5,56 мільярда гривень. Однак, ці кошти спрямують не на оборону.

Зміни передбачають спрямування додаткових 5,56 мільярда на невідкладні заходи для подолання наслідків повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Володимир Зеленський підписав закон та повернув його до Верховної Ради 17 березня.

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Видатки Держбюджету збільшили на 5,5 мільярда гривень

Документ збільшує на понад 5,5 мільярда гривень видатки та надання кредитів спеціального фонду Держбюджету за рахунок:

грантів та допомоги від партерів (445,6 мільйона гривень),

здійснення додаткових зовнішніх запозичень (3,84 мільярда гривень),

повернення коштів, наданих Мінекономіки для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для виплати допомог (1,27 мільярда гривень).

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На що саме витратять додаткові кошти

Зміни до закону передбачають збільшення витрат з Держбюджету, зокрема:

1,35 мільярда гривень на реконструкцію та / або модернізацію трьох лікарень (Охматдит, університетська клініка у Києві та реабілітаційний центр у Львові);

1,12 мільярда гривень на програму відбудови мостів;

1,28 мільярда гривень на гранти для малого та мікробізнесу зі сфери переробки;

1,094 мільярда гривень на облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні;

365,7 мільйона гривень – Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві;

79,9 мільйона гривень на закупівлю обладнання для лікарень;

285 мільйонів – на закупівлю безпілотників для моніторингу державного кордону.

Окрім цього, закон передбачає передачу Фонду ліквідації наслідків збройної агресії (52,5 мільярда гривень) до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та нові напрями використання коштів Фонду. Зокрема, будівництво житла для тих, хто його втратив, компенсації за знищене житло та можливість відновлення об'єктів військової інфраструктури.

Додатковим джерелом наповнення Фонду ліквідації наслідків стане продаж активів російських олігархів згідно із законом "Про санкції", який діє з 2014 року.

Водночас документ надає можливість компенсації для власників морських суден та суден, які ходять у внутрішніх водах. Однак, за умови, якщо вони отримують пошкодження чи будуть знищені Росією. Загальний обсяг компенсацій – до 20 мільярдів гривень у 2023-му.

Як джерело виплат Кабмін зможе використовувати кошти Дорожнього фонду. Зауважимо, що Верховна Рада України 24 лютого ухвалила у другому читанні законопроєкт про зміни до Державного бюджету-2023.