Мова йде про 518 мільярдів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Як таке збільшення видатків стало можливим

19 мільярдів із виділеної урядом суми відправлять на збільшення резервного фонду українського сектору безпеки та оборони. Прем'єр-міністр наголосив, що додаткові видатки сприятимуть посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії.

Водночас Денис Шмигаль відзначив, що виділення найбільших додаткових видатків в історії України стало можливим завдяки допомозі міжнародних партнерів. Зараз Кабмін розраховує на погодження з боку Верховної Ради.

Завдяки підтримці наших міжнародних партнерів ми знайшли додаткові фінансові можливості, щоб підтримати нашу армію. У проєкті закону пропонуємо додаткові кошти спрямувати на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо. Розраховуємо на підтримку парламенту,

– зазначив Шмигаль.