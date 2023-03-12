Про це повідомив народний депутат та перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Ця сума – рекордне збільшення військових видатків за всю історію відновлення незалежності України.

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Коли ухвалять зміни

Ярослав Железняк повідомив, що народні депутати пропонують розглянути зміни до державного бюджету вже цього місяця на одному із пленарних засідань.

Бюджет 2023 знову планується змінювати. Будуть збільшені військові видатки на більше ніж пів трильйона гривень. Так, це не помилка, збільшення на понад 500 мільярдів гривень. Це найбільше збільшення бюджету в історії України. Зміни плануються вже цього місяця,

– повідомив Железняк.

Варто відзначити, що в ухваленому Державному бюджеті на 2023 рік 43% коштів, тобто 1 трильйон 141 мільярд гривень спрямували саме на потреби армії та оборони. Ця сума – це понад 18% ВВП. Відповідно, ці видатки є рекордними для України, але на тлі повномасштабної війни – очікувані.

Проте ще при ухваленні бюджету чимало експертів говорили про те, що цих коштів не вистачить для потреб Сил оборони у 2023 році. Тому ця сума має покрити потреби війська у першій половині року. Тепер же видатки перевищать 1,6 трильйона гривень.

Нагадаємо, що в ухваленому проєкті бюджету дефіцит склад 38 мільярдів доларів. Це порівняно не така висока сума як для країни, яка веде повномасштабну війну. Однак експерти пояснювали, що це пов'язано з тим, що уряд у проєкті бюджету враховував саме фінансові потреби, які можуть допомогти закрити наші партнери. Зброю та техніку Україна не купує, але отримує її від партнерів.