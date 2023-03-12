Об этом сообщил народный депутат и первый заместитель главы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Эта сумма – рекордное увеличение военных расходов за всю историю восстановления независимости Украины.

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Когда примут изменения

Ярослав Железняк сообщил, что народные депутаты предлагают рассмотреть изменения в государственный бюджет уже в этом месяце на одном из пленарных заседаний.

Бюджет 2023 года снова планируют менять. Будут увеличены военные расходы на более чем пол триллиона гривен. Да, это не ошибка, увеличение более чем на 500 миллиардов гривен. Это самое большое увеличение бюджета в истории Украины. Изменения планируются уже в этом месяце,

– сообщил Железняк.

Следует отметить, что в принятом Государственном бюджете на 2023 год 43% средств, то есть 1 триллион 141 миллиард гривен, направили именно на нужды армии и обороны. Эта сумма – более 18% ВВП. Соответственно, эти расходы рекордные для Украины, но на фоне полномасштабной войны – ожидаемые.

Однако еще при принятии бюджета многие эксперты говорили, что этих средств не хватит для нужд Сил обороны в 2023 году. Поэтому эта сумма должна покрыть потребности войска первой половины года. Теперь расходы превысят 1,6 триллиона гривен.

Напомним, что в принятом проекте бюджета дефицит составил 38 миллиардов долларов. Это сравнительно не такая большая сумма как для страны, ведущей полномасштабную войну. Однако эксперты объясняли, что это связано с тем, что правительство в проекте бюджета учитывало именно финансовые потребности, которые могут помочь закрыть наших партнеров. Оружие и технику Украина не покупает, но получает от партнеров.