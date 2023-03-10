В то же время, всем военным подняли уровень основной заработной платы, а тем, кто выполняет боевые задания и постоянно находится на передовой, повысили надбавки.

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Если раньше минимальная зарплата в ВСУ составляла 13 027 гривен, то она увеличилась до 20 130 гривен.

Что касается надбавок, то их тоже увеличили для бойцов, выполнявших боевые задания или находившихся на передовой.

В рассрочку в 30 000 гривен, согласно приказа, могут рассчитывать военные, выполняющие задачи:

в составе группировок войск или резерва главнокомандующего Вооруженными силами Украины, развернутых пунктов управления Генштаба, осуществляющих управление действующими группировками войск;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры;

по обеспечению имеющихся группировок войск в районах ведения боевых действий согласно боевым (логистическим) распоряжениям.

Также надбавка в 30 тыс. грн будет выплачиваться командированным в состав военных администраций в районах ведения боевых действий.

Подтверждение непосредственного участия военнослужащих в боевых действиях или выполнения боевого задания осуществляется на основании:

боевого приказа;

журнала боевых действий/журнала ведения оперативной обстановки;

рапорта командира.

Боевые выплаты в 100 тыс. грн в месяц будут сохранены украинским бойцам, воюющим с противником на передке. То же касается и семей пленных и пропавших без вести – выплаты в 100 тыс. грн для них также сохраняются.

Кроме военнослужащих, участвующих в боевых действиях на линии столкновения, 100 тысяч гривен будут также получать за время выполнения боевых задач:

военнослужащие ракетных войск и артиллерии;

летчики во время выполнения полетов в районах ведения боевых действий;

моряки;

военные медики (в 2023 году их выделили в отдельную категорию как военнослужащих, которые будут иметь вознаграждение 100 тыс. грн ежемесячно);

зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска, выполняющие задачи в районе проведения боевых действий.

В случае получения ранения военнослужащий будет получать вознаграждение в 100 тыс. грн. в течение всего времени лечения.

Кроме того, в феврале добавилась прибавка в размере 50 тысяч гривен. Ее будут получать военные, выполняющие боевые задания в составе органов военного управления, управляющих подразделениями первого эшелона обороны или наступления на линии столкновения.