Водночас всім військовим підняли рівень основної заробітної плати, а тим, хто виконує бойові завдання та постійно знаходиться на передовій, підвищили надбавки.

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Якщо раніше мінімальна зарплатня у ЗСУ становила 13 027 гривень, то наразі вона збільшилася до 20 130 гривень.

Що стосується надбавок, то їх теж збільшили для бійців, які виконували бойові завдання або знаходилися на передовій.

На виплату в 30 000 гривень, відповідно до наказу, можуть розраховувати військові, які виконують завдання:

у складі угруповань військ чи резерву головнокомандувача Збройних сил України, розгорнутих пунктів управління Генштабу, які здійснюють управління чинними угрупованнями військ;

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури;

із забезпечення наявних угруповань військ в районах ведення бойових дій згідно з бойовими (логістичними) розпорядженнями.

Також надбавка в 30 тис. грн виплачуватиметься тим, хто відряджений до складу військових адміністрацій у районах ведення бойових дій.

Підтвердження безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях або виконання бойового завдання здійснюється на підставі:

бойового наказу;

журналу бойових дій / журналу ведення оперативної обстановки;

рапорту командира.

Бойові виплати у 100 тис. грн на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передку. Те ж стосується і сімей полонених та зниклих безвісти – виплати в 100 тис. грн для них також зберігаються.

Крім військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення, 100 тисяч гривень також отримуватимуть за час виконання бойових завдань:

військовослужбовці ракетних військ і артилерії;

льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;

моряки;

військові медики (у 2023 їх виділили в окрему категорію як військовослужбовців, які матимуть винагороду 100 тис. грн щомісяця);

зенітно-ракетні війська та протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

У разі отримання поранення військовослужбовець отримуватиме винагороду у 100 тис. грн протягом усього часу лікування.

Окрім того, в лютому додалася надбавка у розмірі 50 тисяч гривень. Її отримуватимуть військові, які виконують бойові завдання в складі органів військового управління, що керують підрозділами першого ешелону оборони або наступу на лінії зіткнення.